Trovejou? Os eletrodomésticos que você precisa realmente desligar da tomada em caso de tempestade

Veja como cabos de antena e HDMI também precisam ser removidos para evitar danos

Agência Correio

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 21:00

Durante a ocorrência de tempestades elétricas, o principal risco para os equipamentos eletrônicos não reside nos itens mais óbvios, como o micro-ondas ou pequenas lâmpadas. O perigo real reside em dispositivos com componentes internos muito sensíveis a flutuações de energia, tornando-os extremamente vulneráveis a variações bruscas de tensão.

Isto acontece porque as tempestades geram picos de tensão, quedas e microcortes que se propagam pela instalação elétrica doméstica, afetando todos os aparelhos conectados. Mesmo que o raio não atinja diretamente a casa, uma única alteração forte na rede pode ser suficiente para danificar permanentemente um eletrônico sensível.

Dessa forma, os especialistas vêm alertando que a principal prioridade de proteção deve ser o televisor, especialmente os modelos modernos, como OLED ou QLED, que possuem fontes de alimentação e placas projetadas para uma voltagem estável. Qualquer impulso elétrico severo pode queimar componentes internos sem aviso prévio.

Portanto, a recomendação mais enfática dos técnicos é que, ao notar a aproximação de uma tempestade, a única maneira de realmente proteger o televisor é desconectá-lo por completo da tomada. Desligá-lo apenas pelo controle remoto não cumpre esta função, já que o aparelho permanece conectado à rede física, sendo vulnerável aos picos.

A importância de desconectar todos os cabos

Para garantir a proteção máxima, a ação de desconectar deve ser estendida para além da tomada principal. Os técnicos também aconselham remover os cabos HDMI que conectam o televisor a decodificadores ou consoles de videogame. De maneira similar, o cabo da antena ou da TV a cabo também deve ser removido.

Estes cabos atuam como vias de entrada secundárias, permitindo que uma subida de tensão chegue ao equipamento, mesmo que a fonte de alimentação principal já esteja desligada. Este procedimento pode parecer excessivo, mas é a única garantia, já que basta um único impacto forte na instalação para inutilizar o televisor completamente.

O modem e o roteador também correm risco

Embora o televisor seja o aparelho mais frequentemente afetado, ele não é o único em risco. Modems e roteadores Wi-Fi também são muito sensíveis a subidas de tensão. Estes dispositivos podem receber picos de energia tanto pela rede elétrica quanto pelas linhas de fibra ou telefônica, o que os torna duplamente expostos.

Muitos usuários percebem que ficam sem internet logo após uma tempestade, mesmo que todos os outros equipamentos de casa estejam funcionando. Além disso, consoles de videogame e equipamentos de áudio também não toleram bem as variações, pois suas fontes de alimentação internas contêm componentes eletrônicos delicados.

Estabilizadores não garantem segurança

Muitas pessoas utilizam estabilizadores confiando em sua capacidade de proteger eletrônicos, mas os especialistas são categóricos: eles não são suficientes durante tempestades. Os picos de tensão induzidos por raios superam amplamente a capacidade de absorção desses dispositivos, pois eles não são projetados para tal extremidade.