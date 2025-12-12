TELEVISÃO

A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

Programa passará por mudanças a partir desta sexta-feira (12)

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:24

Adriane Galisteu comanda A Fazenda Crédito: Record/Reprodução

A Fazenda 17 está na reta final e, a partir de agora, entra oficialmente em modo turbo. Após a eliminação de Toninho Tornado, a apresentadora Adriane Galisteu revelou como funcionará a última semana do reality show, que passa a adotar um calendário cheio de dinâmicas e reviravoltas. A final está marcada para a próxima quinta-feira, dia 18 de dezembro.

Durante o programa ao vivo de quinta-feira (11), a loira conversou com os telespectadores sobre as surpresas que irão agitar o jogo. "Para vocês eu posso contar", iniciou, antes de detalhar como será a maratona dos próximos dias.

Expulsões de "A Fazenda" 1 de 11

A partir de sexta-feira (12), o reality já sofre sua primeira mudança significativa, com "a aposentadoria do chapéu do Fazendeiro". Já no sábado (13), haverá um jantar de gala, assim como a definição de quais duplas disputarão a última prova da temporada.

"No domingo (14), além dessa prova especial, a gente vai formar a penúltima roça da temporada ao vivo. Na segunda-feira (15), rola uma eliminação e, na sequência, a gente já abre uma votação que vai definir o quarteto de finalistas", contou Galisteu.