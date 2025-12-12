Acesse sua conta
A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

Programa passará por mudanças a partir desta sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:24

Adriane Galisteu comanda A Fazenda
Adriane Galisteu comanda A Fazenda Crédito: Record/Reprodução

A Fazenda 17 está na reta final e, a partir de agora, entra oficialmente em modo turbo. Após a eliminação de Toninho Tornado, a apresentadora Adriane Galisteu revelou como funcionará a última semana do reality show, que passa a adotar um calendário cheio de dinâmicas e reviravoltas. A final está marcada para a próxima quinta-feira, dia 18 de dezembro.

Durante o programa ao vivo de quinta-feira (11), a loira conversou com os telespectadores sobre as surpresas que irão agitar o jogo. "Para vocês eu posso contar", iniciou, antes de detalhar como será a maratona dos próximos dias.

Expulsões de "A Fazenda"

A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução
Nadja Pessoa foi expulsa de "A Fazenda 10" após chutar a perna de Caique Aguiar por Record/Reprodução
A ex-paquita Cátia Paganote foi expulsa de "A Fazenda 10" após agredir Evandro Santo durante uma atividade na piscina por Record/Reprodução
Phillipe Haagensen foi expulso de "A Fazenda 11" após beijar a ex-BBB Hariany sem consentimento por Record/Reprodução
O cantor Nego do Borel foi expulso de "A Fazenda 13" após ser acusado de abusar sexualmente de uma participante, a modelo Dayane Mello por Record/Reprodução
Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos de "A Fazenda 14" por agressão que incluiu empurrões, cotoveladas e ameaças com uma garrafa por Record/Reprodução
Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" após uma briga com a influenciadora Jenny Miranda por Record/Reprodução
Gaby Spanic foi expulsa de "A Fazenda 17" após dar um tapa na cara de Tamires Assis e pedir para sair por Record/Reprodução
Martina Sanzi foi expulsa de "A Fazenda 17" após atirar um copo de vidro em uma festa por Record/Reprodução
Creo Kellab também foi expulso de "A Fazenda 17" após atingir com um soco o rosto de Fabiano Moraes por Record/Reprodução
Carol Lekker foi expulsa de "A Fazenda 17" após aplicar um 'mata-leão' em Duda Wendling por Record/Reprodução
1 de 11
A lutadora sérvia Duda Yancovitch foi expulsa de "A Fazenda 4" após ter dado um tapa na cabeça do ator Thiago Gagliasso durante um jogo na piscina por Record/Reprodução

A partir de sexta-feira (12), o reality já sofre sua primeira mudança significativa, com "a aposentadoria do chapéu do Fazendeiro". Já no sábado (13), haverá um jantar de gala, assim como a definição de quais duplas disputarão a última prova da temporada.

"No domingo (14), além dessa prova especial, a gente vai formar a penúltima roça da temporada ao vivo. Na segunda-feira (15), rola uma eliminação e, na sequência, a gente já abre uma votação que vai definir o quarteto de finalistas", contou Galisteu.

Na terça-feira (16), haverá a divulgação oficial do top 4 e a tradicional "lavação de roupa suja", reunindo todo o elenco de 2025 para ajustes de contas. A quarta-feira (17) terá uma festa que reúne todos os participantes. E, por fim, na quinta-feira (18), o público descobre ao vivo quem leva o troféu de A Fazenda 17.

