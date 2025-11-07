Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete A Fazenda 17: Quem você quer salvar do Super Paiol?

A partir deste domingo (9), a dinâmica promete agitar o reality rural e 'podar as plantas'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:08

A Fazenda 17
A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

Uma nova dinâmica vai movimentar A Fazenda 17 a partir deste domingo (9): Super Paiol! O público do reality rural terá um poder decisivo de escolher quem será salvo de ir para a dinâmica, que é uma espécie de Roça antecipada que terminará com dois eliminados do programa da Record. 

O jogo funcionará da seguinte forma: a votação abre no domingo (9/11) e na segunda (10/11), os quatro menos votados para serem salvos pelo público vão direto para o segmento especial. Na terça (11/11), os dois com menor votação serão eliminados. As informações foram anunciadas por Adriane Galisteu durante a atração. 

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS

Após voltar três vezes da roça, Yoná Sousa é eliminada de A Fazenda 17

Após expulsão de ‘A Fazenda 17’, Martina é contratada pela Record como apresentadora

Adriane Galisteu revela como o Super Paiol vai mudar o jogo em A Fazenda 17

Dudu Camargo acusa Yoná de assédio em ‘A Fazenda 17’: ‘Ela está maluca’

Galisteu pede desculpas ao grupo Pixote após confusão e expulsão de participante em A Fazenda 17

Segundo a apresentadora, o formato foi pensado para “podar umas plantas”, ou seja, afastar participantes que têm baixo protagonismo e pouca interação dentro da sede. 

Confira cronograma:

Domingo (9/11): Abertura de votação, público escolhe quem salvar, exceto o Fazendeiro da semana.

Segunda-feira (10/11): Os quatro peões com menor votação entram no Super Paiol.

Terça-feira (11/11): Dois menos votados são eliminados, os outros dois retornam ao jogo e se juntam à formação da Roça.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
1 de 24
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

Vote em quem você quer salvar do Super Paiol:

*O fazendeiro da semana Wallas Arrais não pode ser votado e não poderá ir para o Super Paiol

Leia mais

Imagem - Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Boas notícias: cartas do Tarot anunciam sorte e dinheiro para os signos nesta quinta-feira (6)

Imagem - Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Imagem - Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Tags:

Adriane Galisteu A Fazenda 17 Record Reality Show

Mais recentes

Imagem - Enquete A Fazenda 17: Rayane, Tamires ou Yoná, quem deve sair?

Enquete A Fazenda 17: Rayane, Tamires ou Yoná, quem deve sair?
Imagem - 121 mortos: o que você achou da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio?

121 mortos: o que você achou da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio?
Imagem - Enquete A Fazenda 17: Créo, Fabiano ou Will, quem deve ser eliminado?

Enquete A Fazenda 17: Créo, Fabiano ou Will, quem deve ser eliminado?

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes