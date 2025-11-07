ELIMINAÇÃO DUPLA

Enquete A Fazenda 17: Quem você quer salvar do Super Paiol?

A partir deste domingo (9), a dinâmica promete agitar o reality rural e 'podar as plantas'

Elis Freire

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 20:08

A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

Uma nova dinâmica vai movimentar A Fazenda 17 a partir deste domingo (9): Super Paiol! O público do reality rural terá um poder decisivo de escolher quem será salvo de ir para a dinâmica, que é uma espécie de Roça antecipada que terminará com dois eliminados do programa da Record.

O jogo funcionará da seguinte forma: a votação abre no domingo (9/11) e na segunda (10/11), os quatro menos votados para serem salvos pelo público vão direto para o segmento especial. Na terça (11/11), os dois com menor votação serão eliminados. As informações foram anunciadas por Adriane Galisteu durante a atração.

Segundo a apresentadora, o formato foi pensado para “podar umas plantas”, ou seja, afastar participantes que têm baixo protagonismo e pouca interação dentro da sede.

Confira cronograma:

Domingo (9/11): Abertura de votação, público escolhe quem salvar, exceto o Fazendeiro da semana.

Segunda-feira (10/11): Os quatro peões com menor votação entram no Super Paiol.

Terça-feira (11/11): Dois menos votados são eliminados, os outros dois retornam ao jogo e se juntam à formação da Roça.

