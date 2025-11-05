SÉTIMA ROÇA

Enquete A Fazenda 17: Rayane, Tamires ou Yoná, quem deve sair?

As três peoas disputam pela permanência no reality; Wallas se safou na Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (5)

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:42

Rayane, Tamires ou Yoná Crédito: Reprodução

Rayane Figliuzzi, Yoná Sousa e Tamires Assis disputam pela permanência no reality show rural da Record "A Fazenda 17". A Roça, que começou a ser definida na noite desta terça-feira (4), terminou de ser definida há pouco no programa ao vivo com a Prova do Fazendeiro. Wallas Arrais se livrou da berlinda e agora as três peoas estão na mão do público!

Wallas se deu melhor na prova que exigiu muito foco e concentração. Em 4 desafios em duelo, sorteados por Adriane Galisteu, os participantes tiveram que disputar jogos de memória, roleta, planetário e pista de carrinho. A cada derrota em um desafio, eles perdiam uma de suas moedas e o último a ficar com uma moeda ganhou o chapéu de Fazendeiro, que garante poderes no reality na próxima semana. Este será o primeiro reinado do cantor como fazendeiro.

Sétima Roça de A Fazenda 17 1 de 3

Como a sétima Roça foi formada?

Primeiramente, a apresentadora Adriane Galisteu autorizou a abertura do Poder Lampião para Wallas. O cantor preferiu ficar com o Poder da Chama Laranja decidido pelo público - mas acabou anulado por atitudes indevidas dele - e entregou a Matheus Martins o Poder da Chama Branca.

O Fazendeiro Toninho Tornado iniciou a votação anunciando o seu indicado. O humorista mandou Rayane para o primeiro banquinho dos roceiros. O humorista não gostou nada da postura da namorada de Belo ao descobrir que a amiga Martina seria eliminada no programa. “A Rayane entrou na sede e falou: ‘Eu não aguento mais, estou com saudade do meu filho’. Não sou eu que vou mandar ela pra casa, somente o público!”, justificou.

Com o poder, Mateus precisou escolher duas pessoas entre os participantes para se enfrentarem em uma segunda votação. O peão optou por Tamires e Carol. A ex de Davi Brito recebeu mais votos e ocupou o terceiro banquinho na Roça. Já Wallas ocupou o quarto banquinho após sobrar no Resta Um.

A votação aberta iniciou logo depois. Yoná foi a mais votada da sede, com 11 votos, e ocupou o segundo banquinho.

Quem votou em quem na primeira votação

Fabiano votou em Yoná;

Shia votou em Yoná;

Matheus votou em Duda;

Michelle votou em Yoná;

Walério votou em Duda;

Maria votou em Duda;

Mesquita votou em Yoná;

Dudu votou em Yoná;

Creo votou em Yoná;

Yoná votou em Duda;

Tamires votou em Yoná;

Carol votou em Yoná;

Wallas votou em Duda;

Saory votou em Yoná;

Kathy votou em Yoná;

Rayane votou em Duda;

Duda votou em Yoná;

Quem votou em quem na segunda votação

Mesquita votou em Tamires

Michelle votou em Carol

Kathy votou em Tamires

Maria votou em Carol

Yoná votou em Carol

Wallas votou em Tamires

Saory votou em Tamires

Matheus votou em Tamires

Duda votou em Tamires

Shia votou em Carol

Fabiano votou em Tamires

Dudu votou em Carol

Walério votou em Tamires

Creo votou em Carol

Rayane votou em Tamires