Elis Freire
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 23:42
Rayane Figliuzzi, Yoná Sousa e Tamires Assis disputam pela permanência no reality show rural da Record "A Fazenda 17". A Roça, que começou a ser definida na noite desta terça-feira (4), terminou de ser definida há pouco no programa ao vivo com a Prova do Fazendeiro. Wallas Arrais se livrou da berlinda e agora as três peoas estão na mão do público!
Wallas se deu melhor na prova que exigiu muito foco e concentração. Em 4 desafios em duelo, sorteados por Adriane Galisteu, os participantes tiveram que disputar jogos de memória, roleta, planetário e pista de carrinho. A cada derrota em um desafio, eles perdiam uma de suas moedas e o último a ficar com uma moeda ganhou o chapéu de Fazendeiro, que garante poderes no reality na próxima semana. Este será o primeiro reinado do cantor como fazendeiro.
Sétima Roça de A Fazenda 17
Primeiramente, a apresentadora Adriane Galisteu autorizou a abertura do Poder Lampião para Wallas. O cantor preferiu ficar com o Poder da Chama Laranja decidido pelo público - mas acabou anulado por atitudes indevidas dele - e entregou a Matheus Martins o Poder da Chama Branca.
O Fazendeiro Toninho Tornado iniciou a votação anunciando o seu indicado. O humorista mandou Rayane para o primeiro banquinho dos roceiros. O humorista não gostou nada da postura da namorada de Belo ao descobrir que a amiga Martina seria eliminada no programa. “A Rayane entrou na sede e falou: ‘Eu não aguento mais, estou com saudade do meu filho’. Não sou eu que vou mandar ela pra casa, somente o público!”, justificou.
Com o poder, Mateus precisou escolher duas pessoas entre os participantes para se enfrentarem em uma segunda votação. O peão optou por Tamires e Carol. A ex de Davi Brito recebeu mais votos e ocupou o terceiro banquinho na Roça. Já Wallas ocupou o quarto banquinho após sobrar no Resta Um.
A votação aberta iniciou logo depois. Yoná foi a mais votada da sede, com 11 votos, e ocupou o segundo banquinho.
Fabiano votou em Yoná;
Shia votou em Yoná;
Matheus votou em Duda;
Michelle votou em Yoná;
Walério votou em Duda;
Maria votou em Duda;
Mesquita votou em Yoná;
Dudu votou em Yoná;
Creo votou em Yoná;
Yoná votou em Duda;
Tamires votou em Yoná;
Carol votou em Yoná;
Wallas votou em Duda;
Saory votou em Yoná;
Kathy votou em Yoná;
Rayane votou em Duda;
Duda votou em Yoná;
Mesquita votou em Tamires
Michelle votou em Carol
Kathy votou em Tamires
Maria votou em Carol
Yoná votou em Carol
Wallas votou em Tamires
Saory votou em Tamires
Matheus votou em Tamires
Duda votou em Tamires
Shia votou em Carol
Fabiano votou em Tamires
Dudu votou em Carol
Walério votou em Tamires
Creo votou em Carol
Rayane votou em Tamires
