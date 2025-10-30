VOTE!

Enquete A Fazenda 17: Créo, Fabiano ou Will, quem deve ser eliminado?

Toninho Tornado se salvou na noite desta quarta-feira (29) conquistando o título de Fazendeiro; os três peões disputam a sexta roça da temporada

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 00:04

Créo, Fabiano e Will estão na sexta Roça Crédito: Reprodução

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães estão oficialmente na sexta Roça de "A Fazenda 17"! A berlinda ficou completa na noite desta quarta-feira (29), quando Créo, Toninho e Fabiano disputaram a Prova do Fazendeiro, que deu o título mais disputado do reality para Toninho pela próxima semana. Os demais se juntaram à Will, que já estava confirmado na berlinda.

O comediante dono do bordão "calma, calabreso" levou a melhor em uma prova de exigiu mira, agilidade e sorte, em três diferentes etapas. Primeiramente, os peões deviam entrar em uma piscina de bolas para encontrar bolinhas de três cores, depois arremessá-las em abóboras giratórias e, por fim girar uma roleta multiplicadora. Com a conquista, além de se livrar de uma possível eliminação, Toninho terá o poder de indicar um participante na formação da próxima Roça.

Como a Roça foi formada?

Martina Sanzi garantiu a vitória na Prova de Fogo e foi chamada por Adriane Galisteu para definir os poderes do lampião. A influenciadora optou pelo pergaminho branco e entregou o laranja a Will. Em seguida, ela revelou o conteúdo do seu poder: “Escolha entre imunidade à roça e um prêmio de R$ 10 mil”, leu em voz alta, decidindo ficar com o dinheiro.

Com os poderes definidos, Michelle Barros fez sua indicação como fazendeira da semana e apontou Will como o primeiro roceiro. Na votação da sede, o alvo da maioria foi Toninho Tornado, que recebeu dez votos e ocupou o segundo banquinho. O humorista, por sua vez, puxou Creo diretamente da baia para a berlinda.

Logo depois, Galisteu pediu que Will revelasse a mensagem do pergaminho laranja. “Hoje não haverá Resta Um. Escolha um dos três peões que já estão na roça para puxar o quarto roceiro”, leu o participante.

Will decidiu escolher a si mesmo para a tarefa e acabou levando Fabiano para a disputa. No desfecho da formação, Fabiano, pai de Viih Tube, usou seu direito de veto e impediu Will de participar da Prova do Fazendeiro.

Quem votou em quem

Créo votou em Toninho;

Yoná votou em Toninho;

Carol Lekker votou no Shia;

Toninho votou em Fabiano;

Mesquita votou em Toninho;

Walério votou em Shia;

Fabiano votou em Shia;

Saory votou em Toninho;

Martina votou em Shia;

Dudu Camargo votou em Toninho;

Maria votou em Toninho;

Wallas votou em Duda;

Duda votou em Toninho;

Will votou em Shia;

Matheus votou em Toninho;

Kathy votou em Shia;

Rayane votou em Shia;

Tàmires votou em Toninho;

Shia votou em Toninho

