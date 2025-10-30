DESASTROSA OU EFETIVA?

121 mortos: o que você achou da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio?

A ação policial resultou na morte de 121 pessoas e afetou o transporte público, a saúde e a educação dos moradores da região



Elaine Sanoli

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:10

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A mais letal operação policial já registrada na história do país resultou na morte de 121 pessoas, quatro delas policiais, nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação policial afetou o transporte público, a saúde e a educação da região nesta terça-feira (28).

O governador do Rio, Claudio Castro, classificou a operação como "um sucesso". "Ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro, a maior operação da história da polícia. Na reunião com os governadores, foi demonstrada solidariedade e apoio, parabenizando a ação. Temos condições de vencer batalhas, mas sozinhos não dá para ganhar uma guerra contra o estado paralelo, que tem um poder bélico e financeiro cada vez maior", disse o governador.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o governador preste esclarecimentos sobre a operação. Defensores dos direitos humanos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais denunciam a ação como um "massacre". Familiares dos mortos apontam que os corpos encontrados tinham sinais de execução, como tiros na cabeça e até mesmo mutilações.

A especialista em segurança pública e Diretora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Oliveira disse que a operação está longe de enfrentar efetivamente o problema das facções criminosas no Brasil.

“O CV e o PCC [Primeiro Comando da Capital] são resultados de um país que decidiu empurrar o problema da segurança pública para debaixo do tapete por mais de 30 anos”, criticou.