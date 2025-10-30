121 mortos: o que você achou da megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio?

Acesse sua conta
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Elaine Sanoli

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:10

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

A mais letal operação policial já registrada na história do país resultou na morte de 121 pessoas, quatro delas policiais, nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação policial afetou o transporte público, a saúde e a educação da região nesta terça-feira (28).

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

O governador do Rio, Claudio Castro, classificou a operação como "um sucesso". "Ontem foi um dia histórico para o Rio de Janeiro, a maior operação da história da polícia. Na reunião com os governadores, foi demonstrada solidariedade e apoio, parabenizando a ação. Temos condições de vencer batalhas, mas sozinhos não dá para ganhar uma guerra contra o estado paralelo, que tem um poder bélico e financeiro cada vez maior", disse o governador.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o governador preste esclarecimentos sobre a operação. Defensores dos direitos humanos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais denunciam a ação como um "massacre". Familiares dos mortos apontam que os corpos encontrados tinham sinais de execução, como tiros na cabeça e até mesmo mutilações.

A especialista em segurança pública e Diretora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Oliveira disse que a operação está longe de enfrentar efetivamente o problema das facções criminosas no Brasil.

“O CV e o PCC [Primeiro Comando da Capital] são resultados de um país que decidiu empurrar o problema da segurança pública para debaixo do tapete por mais de 30 anos”, criticou.

A especialista apontou caminhos para o enfrentamento que não inclui a morte de pessoas em massa. “Combater o crime exige outra lógica. A gente precisa atacar fluxos financeiros e patrimoniais, fortalecer corregedorias independentes, combater a corrupção dentro do Estado. Sem isso, as ações apenas deslocam a violência de um lugar para outro, e o ciclo continua rodando”, apontou.

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Líder do CV continua foragido após operação mais letal do Rio de Janeiro

Jerônimo oferece policiais ao Rio de Janeiro, apesar da crise na segurança pública da Bahia

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

