Edu Guedes se emociona e fala sobre luta contra o câncer: 'Mudou meu jeito de pensar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:36
Nesta quinta-feira (2), Edu Guedes abriu o coração em entrevista ao portal Leo Dias, falando sobre sua saúde, a rotina em família e mudanças de perspectiva após enfrentar um câncer recentemente.
O chef e apresentador comentou sobre a relação com Ana Hickmann e a importância de apoiar quem se ama: "Sempre que a gente pode apoiar um ao outro, a gente faz isso. Fico feliz de estar aqui com ela nessa inauguração, cada dia é um dia diferente, mas o importante é se apoiar e se admirar".
Ana Hickmann e Edu Guedes
Sobre o câncer, Edu foi direto e reflexivo: "A experiência mudou meu jeito de pensar. Hoje faço somente o que realmente quero, valorizo quem gosta de mim e não me lamento por bobagem. A vida é curta, e pequenas coisas perdem a importância quando enfrentamos algo sério".
O apresentador também falou sobre a rotina da família, que inclui os filhos de ambos: "Ontem estávamos os quatro em casa, é divertido, cada dia é diferente por conta do nosso trabalho, mas isso nos mantém unidos e felizes".