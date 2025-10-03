Acesse sua conta
Edu Guedes se emociona e fala sobre luta contra o câncer: 'Mudou meu jeito de pensar'

Apresentador compartilha reflexões sobre saúde, família e valorização da vida após enfrentar doença grave

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:36

Edu Guedes retorna ao comando do
Edu Guedes  comanda o "Fica com a Gente" Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (2), Edu Guedes abriu o coração em entrevista ao portal Leo Dias, falando sobre sua saúde, a rotina em família e mudanças de perspectiva após enfrentar um câncer recentemente.

O chef e apresentador comentou sobre a relação com Ana Hickmann e a importância de apoiar quem se ama: "Sempre que a gente pode apoiar um ao outro, a gente faz isso. Fico feliz de estar aqui com ela nessa inauguração, cada dia é um dia diferente, mas o importante é se apoiar e se admirar".

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann comemora alta antecipada de Edu Guedes após cirurgia contra câncer no pâncreas por Repodução/Instagram
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução

Sobre o câncer, Edu foi direto e reflexivo: "A experiência mudou meu jeito de pensar. Hoje faço somente o que realmente quero, valorizo quem gosta de mim e não me lamento por bobagem. A vida é curta, e pequenas coisas perdem a importância quando enfrentamos algo sério".

O apresentador também falou sobre a rotina da família, que inclui os filhos de ambos: "Ontem estávamos os quatro em casa, é divertido, cada dia é diferente por conta do nosso trabalho, mas isso nos mantém unidos e felizes".

