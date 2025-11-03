Cantor ídolo nos anos 2000 dividiu cela com os irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, antes de Tremembé

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:55
A história dos irmãos Cravinhos, condenados junto com Suzane von Richthofen pelo assassinato dos pais dela em 2002, voltou aos holofotes com o lançamento da série Tremembé, da Prime Video. E com ela, ressurgiu uma curiosidade pouco conhecida: o ex-vocalista da boyband Twister, Sander Mecca, chegou a dividir cela com os irmãos na prisão.
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen
Sander ficou famoso no início dos anos 2000, quando liderava o grupo Twister, dono de sucessos como 40 Graus e Perdi Você. Em 2003, após o fim da banda, ele foi preso em São Paulo por porte de drogas e enquadrado como traficante. Cumpriu pena até 2005.
Em entrevista ao g1, o cantor contou que ficou em Belém II na mesma cela dos irmãos Cravinhos e de outro preso apelidado de “Tony Ramos”, por causa da quantidade de pelos no corpo. Na época, os detentos apelidaram o local de “Casa dos Artistas”, e Sander era chamado de “Tuíste” pelos colegas de cela.
Depois de ser solto, o ex-integrante do Twister retomou a carreira artística, passou a fazer shows no metrô de São Paulo e lançou um EP solo. Hoje, vive da música e de projetos independentes, sempre relembrando que a experiência na prisão fez parte de um período de aprendizado e reconstrução pessoal.
A coincidência de trajetórias dentro do sistema prisional e o reencontro dos nomes dos irmãos Cravinhos na ficção voltam a colocar Sander sob os holofotes, agora como parte de uma história que mistura fama, queda e recomeço.