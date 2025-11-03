Acesse sua conta
Cantor ídolo nos anos 2000 dividiu cela com os irmãos Cravinhos, condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, antes de Tremembé

Sander ficou famoso no início dos anos 2000, quando liderava o grupo Twister

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:55

Sander dividiu cela com os irmãos Cravinho
Sander dividiu cela com os irmãos Cravinho Crédito: Reprodução

A história dos irmãos Cravinhos, condenados junto com Suzane von Richthofen pelo assassinato dos pais dela em 2002, voltou aos holofotes com o lançamento da série Tremembé, da Prime Video. E com ela, ressurgiu uma curiosidade pouco conhecida: o ex-vocalista da boyband Twister, Sander Mecca, chegou a dividir cela com os irmãos na prisão.

Sander ficou famoso no início dos anos 2000, quando liderava o grupo Twister, dono de sucessos como 40 Graus e Perdi Você. Em 2003, após o fim da banda, ele foi preso em São Paulo por porte de drogas e enquadrado como traficante. Cumpriu pena até 2005.

Em entrevista ao g1, o cantor contou que ficou em Belém II na mesma cela dos irmãos Cravinhos e de outro preso apelidado de “Tony Ramos”, por causa da quantidade de pelos no corpo. Na época, os detentos apelidaram o local de “Casa dos Artistas”, e Sander era chamado de “Tuíste” pelos colegas de cela.

Depois de ser solto, o ex-integrante do Twister retomou a carreira artística, passou a fazer shows no metrô de São Paulo e lançou um EP solo. Hoje, vive da música e de projetos independentes, sempre relembrando que a experiência na prisão fez parte de um período de aprendizado e reconstrução pessoal.

A coincidência de trajetórias dentro do sistema prisional e o reencontro dos nomes dos irmãos Cravinhos na ficção voltam a colocar Sander sob os holofotes, agora como parte de uma história que mistura fama, queda e recomeço.

