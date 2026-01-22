Débora Falabella celebra sucesso de Prima Facie e reage a rumores sobre Avenida Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:00
À primeira vista, o anúncio da temporada de três semanas da peça estrelada por Débora Falabella em Salvador parecia suficiente para atender a demanda do público. No entanto, se tem uma coisa que a atriz e o próprio público aprenderam é que, com Prima Facie, nada é somente o que parece. Com ingressos esgotados, a montagem chegará pronta para ser um sucesso no que se propõe: expandir o lugar do feminino, tirar o véu sobre as violências existentes contra as mulheres e mobilizar, através da arte sensível de Débora, mudanças que começam a partir da tomada de consciência.
Todas essas propostas são, acima de tudo, um papel que cabe à arte enquanto expressão viva de uma sociedade. É assim que Débora encara o desafio de dar vida à Tessa, uma advogada bem-sucedida que passa a rever seus valores e princípios diante de casos de violências sexuais que precisa lidar – defendendo a parte criminosa. Enquanto a personagem mergulha na crise moral, a atriz se aprofundou na realidade do Brasil, que teve quatro mulheres vítimas de feminicídio por dia em 2025.
Débora Falabella estrela Prima Facie em Salvador
“Eu acho muito duro perceber que, mesmo num momento em que as mulheres conquistaram mais voz e mais espaço, a violência segue acontecendo de forma tão brutal. Isso mostra o quanto essa questão é estrutural e o quanto ainda existe uma desigualdade profunda nas relações”, reflete Débora.
Ela frisa que os casos sempre existiram, mas hoje chegam com mais rapidez e demandam maior urgência. Daí a importância, na sua visão, de que sejam discutidos coletivamente, inclusive através da arte. “A violência contra a mulher não é uma pauta feminina. É uma questão social, que diz respeito a todos nós. Enquanto isso não for entendido dessa forma, a mudança não acontece. Prima Facie fala com mulheres e homens. É uma peça que acompanha a trajetória de uma personagem e que costuma provocar um impacto forte em quem assiste”, diz.
Segundo a atriz, além da presença intensa do público, os debates e encontros após as apresentações têm mostrado como o teatro pode extrapolar o palco e gerar conversas importantes em outros espaços da sociedade. Na Inglaterra, o texto da peça, escrito por Suzie Miller, inspirou esforços para mudar algumas leis britânicas em 2022. Sem precisar ir longe, em Brasília, a peça foi assistida por Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em Salvador, a expectativa de Débora é que Prima Facie gere identificação. “É muito especial poder ficar não só um final de semana, mas três semanas na cidade. Serão quinze apresentações de Prima Facie num lugar onde a cultura é tão efervescente. Eu sou muito fã dos artistas baianos. Tenho muita expectativa com esse encontro. Espero que o público baiano se identifique com o espetáculo e tenho certeza de que ele vai acolher a peça de uma forma muito bonita, assim como tem acontecido nas outras cidades”, declara.
Encarar o desafio de interpretar Tessa foi possível, dentre outras razões, pela bagagem da atriz. Depois de fazer o espetáculo Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, que também abordava a violência contra a mulher, o tema já era presente no repertório dela. Desse modo, só foram necessários alguns complementos, que incluíram desde ensaios até estudos relativos à área de Direito.
“A preparação veio junto com os ensaios, com pesquisa de casos reais, estudo do universo jurídico e acompanhamento de assessorias especializadas, além de uma preparação física e vocal intensa por se tratar de um monólogo. A assessoria jurídica e o contato direto com profissionais do Direito foram fundamentais para dar rigor, verdade e segurança à construção da Tessa”, afirma.
Com Prima Facie, a atriz chegou a participar de debates sobre representatividade feminina no judiciário e a legislação de violência sexual, em Brasília e no Rio de Janeiro. Ao todo, desde a estreia nacional em abril de 2024, a peça já passou por oito capitais e o saldo dessa experiência tem sido transformadora.
“Esse trabalho ampliou muito a minha sensibilidade e atenção para as diferentes formas de violência contra a mulher. É uma consciência que vai me acompanhar para sempre e que também me mantém mais alerta”, enfatiza Débora.
Fora da TV desde 2023, quando interpretou Lucinda em Terra e Paixão, a relação da artista tem se intensificado com o cinema e com o teatro, que não pretende largar. “Tive uma companhia durante 16 anos, e o palco segue sendo um espaço essencial da minha trajetória e da minha forma de pensar a profissão. Seguimos com a turnê por cidades do Nordeste e há a intenção de realizar temporadas populares em São Paulo e no Rio”, conta.
Quanto ao futuro, Débora adianta que já está trabalhando em um projeto teatral pós-Prima Facie e responde sobre um possível retorno da personagem Nina em uma especulada continuação de Avenida Brasil. “Por enquanto, são só burburinhos mesmo”, finaliza, aos risos.
Ingressos esgotados