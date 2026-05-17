CASA E JARDIM

A embalagem feita com cera de abelha que pode aposentar o papel mais utilizado na cozinha para conservar alimentos

Reutilizável e moldável com o calor das mãos, a alternativa ajuda a conservar alimentos, reduzir descartáveis e exige poucos cuidados no uso diário



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:11

Ela não substitui todos os recipientes, mas resolve bem várias situações em que o papel filme costuma ser usado Crédito: Freepik

Guardar comida sem recorrer sempre ao plástico virou uma preocupação cada vez mais comum nas cozinhas.

Entre potes de vidro, tampas de silicone e recipientes reutilizáveis, uma alternativa tem ganhado espaço por unir praticidade, higiene e menor impacto ambiental: as embalagens de cera de abelha.

Embalagem de cera de abelha 1 de 5

Feitas para substituir o papel filme em várias situações do dia a dia, elas ajudam a proteger alimentos, cobrir tigelas e conservar melhor itens como pães, queijos, frutas cortadas e sanduíches.

A diferença está no material, que pode ser usado repetidas vezes por meses, desde que receba os cuidados corretos.

Na prática, esse tipo de embalagem funciona como um pano maleável que se adapta ao formato do alimento ou do recipiente. O resultado é uma solução simples para quem quer reduzir descartáveis sem transformar a organização da cozinha em uma tarefa complicada.

Embalagem de cera de abelha?

As embalagens de cera de abelha são feitas com tecido de algodão coberto por uma mistura de cera de abelha, resinas naturais e óleos vegetais. Essa composição cria uma camada flexível, resistente e levemente aderente.

Ao entrar em contato com o calor das mãos, a cera amolece um pouco. Isso permite que o pano se molde em volta de pratos, tigelas, potes ou alimentos inteiros e em pedaços.

Diferente do plástico filme, que veda completamente o alimento, o pano encerado cria uma barreira que ajuda a manter parte da umidade interna e permite uma leve circulação de ar. Por isso, pode funcionar bem para alimentos que precisam ser protegidos sem ficarem totalmente abafados.

Por que ela pode substituir o papel filme

A principal vantagem está na reutilização. Enquanto o papel filme costuma ser descartado após um único uso, a embalagem de cera de abelha pode durar vários meses quando lavada e armazenada corretamente.

Essa troca reduz a quantidade de lixo gerado na cozinha e diminui a necessidade de comprar rolos de plástico com frequência. Em muitas casas, o papel filme passa a ser usado apenas em situações específicas ou acaba ficando esquecido na gaveta.

Também há ganhos na conservação de alguns alimentos. Pães, queijos e frutas cortadas tendem a manter melhor a textura quando protegidos pelo pano encerado. Como o material é flexível, ele se adapta a diferentes formatos, desde uma tigela até um pedaço de alimento.

Como usar no dia a dia

Para cobrir um recipiente, basta posicionar a embalagem sobre a borda e pressionar com as mãos por alguns segundos. O calor ajuda a cera a ganhar aderência e fixar o tecido no lugar.

Quando a ideia é envolver diretamente um alimento, o processo também é simples. Coloque o item no centro do pano, dobre as pontas ao redor e pressione levemente até que a embalagem fique ajustada.

Queijos, frutas descascadas, pães e sanduíches estão entre os usos mais comuns. Muitas famílias começam por essas trocas mais fáceis antes de reduzir ainda mais o uso de descartáveis na rotina.

Lavar sem estragar

A lavagem precisa preservar a camada de cera. Por isso, o ideal é usar água fria ou levemente morna, sabão neutro ou detergente suave.

Depois de esfregar com as mãos ou com uma esponja macia, basta enxaguar bem e deixar secar ao ar. O pano deve ficar longe de fontes diretas de calor, já que temperaturas altas podem derreter a cera.

Com o tempo, a embalagem pode perder aderência ou apresentar pequenas rachaduras. Quando isso acontece, algumas pessoas optam por reencerar o pano em casa, aplicando uma nova camada de cera de abelha ralada e levando rapidamente ao forno baixo para derreter e uniformizar.

Quando não usar a embalagem

Apesar da praticidade, a embalagem de cera de abelha não serve para tudo. Como a cera amolece com calor, ela não deve entrar em contato com panelas quentes, forno, micro-ondas, airfryer ou churrasqueira.

Também não é indicada para lavagem com água muito quente ou fervente. Esse cuidado é importante para manter a durabilidade do material e evitar que a camada encerada se solte.

Outro ponto envolve segurança alimentar. Muitos fabricantes orientam não usar esse tipo de embalagem com carne crua, peixe cru ou frutos do mar. Como o pano não pode ser esterilizado em água muito quente ou lava-louças, recipientes de vidro ou inox com tampa continuam sendo opções mais seguras nesses casos, principalmente para armazenamento prolongado.

Vale a pena trocar?

Para quem quer reduzir o plástico na cozinha sem mudar completamente a rotina, a embalagem de cera de abelha pode ser uma alternativa prática. Ela não substitui todos os recipientes, mas resolve bem várias situações em que o papel filme costuma ser usado.

A adoção costuma acontecer aos poucos. Primeiro entram os queijos, pães e frutas cortadas. Depois, a embalagem passa a cobrir potes, tigelas e pequenos lanches.