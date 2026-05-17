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O projeto da mansão de luxo que está sendo construída por Igor Rickli, ator que voltou às novelas da Globo após 13 anos

Ator de ‘Quem Ama Cuida’ exibiu detalhes da casa que está construindo com Aline Wirley no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de maio de 2026 às 12:00

Mansão de Igor Rickli
Mansão de Igor Rickli Crédito: Reprodução

Igor Rickli está de volta às novelas da TV Globo após 13 anos afastado da emissora e aproveitou o momento para mostrar aos seguidores o projeto da nova mansão onde vai morar com a família.

O ator, de 42 anos, estará no elenco de Quem Ama Cuida, que estreia nesta segunda-feira (18). Na trama, ele interpretará Patrick, professor de dança da escola de Eudora, personagem de Mariana Ximenes.

Projeto da nova mansão de Igor Rickli

Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
Mansão de Igor Rickli por Reprodução
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Mansão de Igor Rickli por Reprodução

Neste sábado (16), Igor publicou nas redes sociais imagens do projeto da nova casa que está construindo ao lado da esposa, Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge e participante do Big Brother Brasil 23.

O casal mora atualmente em uma residência integrada à Floresta da Tijuca, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, mas decidiu investir em um novo imóvel ainda mais conectado à natureza.

“O projeto da nossa sonhada casa foi desenvolvido pela Juliana Meda, que, com toda a sua alma de artista, traduziu o que a gente mais buscava nesta nova fase: leveza, pé no chão, integração com a natureza e elegância”, escreveu o ator.

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As imagens divulgadas mostram uma mansão moderna com grandes áreas integradas, piscina de borda infinita, escada em caracol, área gourmet, muito vidro, iluminação natural e ambientes com madeira, pedra e tons neutros.

Outro detalhe que chamou atenção foi um piano posicionado embaixo da escada principal da casa.

Igor e Aline são pais de Antônio e também dos irmãos Fátima e Will, adotados pelo casal.

Além do retorno às novelas, o casal também vai mostrar a casa atual neste domingo (17), durante participação no programa Eliana.

Em Quem Ama Cuida, Patrick será responsável por ajudar Eudora a salvar a escola de dança criando uma competição de dança de salão. Ao longo da trama, o personagem também viverá um romance com Fábia, interpretada por Flávia Alessandra.

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