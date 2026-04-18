CURIOSIDADE

A brasileira que foi levada às pressas para turnê após Michael Jackson se recusar a subir no palco sem sua comida

Ela conquistou o astro

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 12:49

Dona Remy foi cozinheira de Michael Jackson Crédito: Reprodução

A relação entre Michael Jackson e o Brasil ganhou um capítulo curioso e pouco conhecido, que começou pela cozinha. Conhecido por ser extremamente seletivo com a alimentação, o cantor acabou se rendendo à comida brasileira preparada por Dona Remy, cozinheira mineira que mudou sua rotina durante uma das fases mais importantes da carreira.

Vegetariano e cheio de restrições, Michael costumava recusar pratos com facilidade. Foi durante uma visita à casa do produtor Quincy Jones que ele teve o primeiro contato com a culinária de Dona Remy. Na ocasião, ela decidiu preparar um menu simples, mas marcante: feijão preto, couve, farofa e outros acompanhamentos típicos brasileiros.

Dona Remy foi cozinheira de Michael Jackson 1 de 8

O resultado surpreendeu. O cantor gostou tanto que repetiu o prato várias vezes, algo incomum para alguém conhecido por comer pouco e com desconfiança.

O impacto foi imediato. Pouco tempo depois, durante a turnê “Victory”, em 1984, Michael teria se recusado a subir no palco enquanto não tivesse comida preparada por Dona Remy. A produção, preocupada com prejuízos milionários, organizou sua ida urgente para acompanhar o artista na estrada.

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A partir daí, ela passou a atuar como cozinheira e espécie de “nutricionista” do cantor durante semanas. Adaptando receitas brasileiras para versões mais leves e vegetarianas, Dona Remy ajudou a melhorar a alimentação do artista, que sofria com dores no estômago.

A parceria ultrapassou o profissional. Os dois mantiveram contato ao longo dos anos, e a cozinheira chegou a preparar refeições para Michael em momentos mais íntimos, inclusive na presença da atriz Elizabeth Taylor.

Natural de Curvelo, em Minas Gerais, Dona Remy teve uma trajetória marcada pela cozinha desde cedo. Ainda criança, já preparava refeições para figuras importantes da política brasileira. Anos depois, foi levada aos Estados Unidos pelo músico Sérgio Mendes, o que abriu portas para sua carreira internacional.