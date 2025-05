CRIME

Acusado de violência física e sexual por ex, Yamandu Costa diz que agiu 'sem querer'

Nas conversas, o músico pede desculpas e afirma não se lembrar das agressões

A denúncia, registrada na capital catalã, inclui relatos de três casos de abuso sexual, em que o músico teria dopado a vítima com medicamentos para cometer as agressões. O laudo do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha confirmou a existência de hematomas no corpo da mulher, compatíveis com os episódios descritos.>

Procurado, Yamandu Costa negou as acusações em nota enviada à Folha. “Recebi com perplexidade e tristeza a informação a respeito de graves alegações. Nego veementemente o teor delas, como também repudio qualquer tipo de violência. Aproveito a oportunidade para me solidarizar com as mulheres vítimas de abuso e informar que colaborarei integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos. Com o intuito de resguardar a verdade, tendo em vista a seriedade do tema, a partir deste momento, meus advogados passarão a tomar as medidas necessárias”.>