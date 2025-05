DANÇA DAS CADEIRAS

Globo promove Nilson Klava a correspondente em Nova York e muda posto de jornalistas da emissora

Substituição movimenta bastidores da emissora: Victor Boyadjian assume o Em Ponto ao lado de Mônica Waldvogel em junho

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2025 às 21:10

Mudança de Nilson Klava promove alterações em postos de outros jornalistas Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo anunciou uma série de mudanças estratégicas em seu time de jornalismo. Nilson Klava, atualmente à frente do Em Ponto na GloboNews, foi promovido e assumirá, a partir de junho, o posto de correspondente da emissora nos Estados Unidos, com base em Nova York. A movimentação gera impacto direto na programação da GloboNews: o jornalista Victor Boyadjian assumirá a apresentação do telejornal matinal ao lado de Mônica Waldvogel. >

A troca foi oficializada por meio de um comunicado interno assinado por Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo. Segundo ele, Klava "foi responsável por apresentar os resultados da marcha da apuração em tempo real no telão dos estúdios da GloboNews" e se destacou por sua "clareza e precisão" na cobertura política em Brasília.>

Na nova função, Nilson Klava substituirá Ismar Madeira, que retorna ao Brasil após seis anos e meio como correspondente em Nova York. Madeira agora passa a integrar a equipe de repórteres especiais da Globo em São Paulo. Sua trajetória inclui coberturas marcantes, como o desastre de Mariana, os protestos nos EUA após a morte de George Floyd e a pandemia da Covid-19 no epicentro americano.>

“Ao longo do último ano, Nilson Klava apresentou o jornal Em Ponto, ao lado de Mônica Waldvogel, onde se destacou por trazer para as manhãs da GloboNews discussões relevantes sobre os rumos da economia brasileira”, destacou Villela no comunicado.>

Com a vaga aberta na bancada do Em Ponto, a emissora optou por escalar Victor Boyadjian, que deixa Brasília rumo a São Paulo. Jornalista experiente, Boyadjian tem 22 anos de carreira e passagem por coberturas internacionais. Foi correspondente na China entre 2007 e 2010 e, mais recentemente, integrou a equipe do Globo Rural, onde aprofundou sua conexão com o Brasil do campo.>

“Victor chega à apresentação após longa trajetória cobrindo política e economia, com passagens por diversos veículos do Grupo Globo. Sua vivência internacional e seu conhecimento aprofundado do Brasil são diferenciais importantes para o novo desafio”, afirmou Villela.>