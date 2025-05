NOVELA DA VIDA REAL

Caso de Rita Cadillac e suposta filha tem reviravolta em exame de DNA

Entenda a confusão que afeta a artista

Em entrevista ao programa *Camarote da Fofoca*, da TV LeoDias, Rita explicou que o exame foi determinado pela Justiça de São Paulo e deveria ser feito com a presença das duas no mesmo local. “No dia 6/5, a advogada entrou com um pedido de adiamento do exame. Ela disse que não tinha dinheiro para vir ao Brasil”, afirmou a cantora.>