De férias, Sheron Menezzes passeia por Salvador

A atriz Sheron Menezzes, de 39 anos, abriu o álbum de fotos na segunda-feira (4), durante a viagem que fez para Salvador. Os cliques na Casa de Yemanjá, no Farol da Barra e no Pelourinho, pontos turísticos da capital baiana, foram compartilhados em uma rede social.



"Patuá de gente grande", escreveu na legenda das fotos, reproduzindo uma das frases que tem na parede da Casa de Yemanjá.



Nos Stories, a atriz postou mais fotos de quando "turistava" no Farol da Barra e no Pelourinho.