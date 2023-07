Alceu Valença coloca sua casa em Olinda no Airbnb

o cantor Alceu Valença no sobrado onde reside em Olinda. Crédito: Brenda Alcântara

Já imaginou se hospedar no icônico sobrado de Alceu Valença em Olinda (PE)? Essa experiência pode se tornar real.



É que o cantor e compositor colocou o seu sobrado colorido, na Casa Estação da Luz, disponível para locação na plataforma Airbnb.



A propriedade se destaca por sua arquitetura em estilo imperial e também pela magnificência de sua área construída. Preservando as características originais de sua construção, tanto o Sobrado Alceu Valença quanto a Casa Estação da Luz, que desde 2022 funciona como um centro de arte e cultura no Brasil, refletem a alma criativa do cantor.

Não à toa, foi o local escolhido para celebrar o casamento do cantor com Yanê Montenegro, em 2004. Além disso, a Casa Estação da Luz também herdou o nome de uma de suas músicas mais emblemáticas, cuja letra está estampada na escadaria que dá acesso à acomodação.

Agora, o espaço está disponível somente no Airbnb para oferecer aos fãs e hóspedes uma estadia imersa em tradição no coração do centro histórico de Olinda.

“Essa casa é muito importante para mim e para aqueles que acompanharam meu trabalho ao longo dos anos. Poder disponibilizá-la no Airbnb e receber hóspedes que valorizam a cultura tanto quanto eu é um presente e um prazer incrível”, diz Alceu, que completou 77 anos em 1º de julho.

Sobrado Alceu Valença

A casa está localizada no coração do Centro Histórico de Olinda e a pouco mais de 19 km do Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco.

Possui áreas amplas e confortáveis, vistas incríveis, além de comodidades úteis, como wi-fi, ar-condicionado, utensílios de cozinha e um jardim de tirar o fôlego.

Em comemoração ao mês do aniversário de Alceu Valença, uma estadia única de duas noites estará disponível para dois hóspedes em 21 a 23 de julho, por R$ 400 a noite.

A reserva poderá ser realizada a partir desta quinta-feira (6), às 13h, horário de Brasília, através da página da casa no Airbnb. Os hóspedes são responsáveis por suas próprias viagens de ida e volta para Olinda.