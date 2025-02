TURISMO

Cidade baiana está entre as 10 mais procuradas pela geração Z no verão, revela Airbnb

Pesquisa aponta tendências de viagens no verão

Uma cidade do sul da Bahia está entre as mais procuradas pela geração Z durante este verão. É o que revela uma pesquisa de tendências de viagens divulgada pela plataforma Airbnb. Trata-se de Porto Seguro, que aparece entre os dez destinos do mundo mais desejados por quem nasceu entre 1997 e 2012. >