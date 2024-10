TURISMO

Porto Seguro espera 100% de ocupação durante temporada de verão

O verão de Porto Seguro, no Sul da Bahia, começou antes do esperado, com fluxo turístico recorde registrado já na primeira quinzena de outubro, impulsionando pelos recessos escolares em várias regiões do Brasil. A cidade atingiu 95% de ocupação hoteleira, número que deverá ser repetido em novembro.