BRASIL RIDE

Corrida de mountain bike chega a 14ª edição em Guaratinga e Porto Seguro

A competição é dividida em etapas, totalizando sete, com um total de 600km de distância e 12.000m de altimetria acumulada. No distrito de Porto Seguro, as provas têm início e fim, na Arena Brasil Ride Bahia, no Uíki, na Praia do Parracho. Já em Guaratinga, é na Vila Brasil Ride que acontece a subida das Sete Voltas, a Etapa Rainha e a travessia pelo Parque Alto Cariri, além da proximidade dos atletas que dividem o mesmo espaço.