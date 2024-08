19 DE AGOSTO

Salvador Vai de Bike realiza pedal para celebrar Dia Nacional do Ciclista

Ponto de saída será em Itapuã

Da Redação

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 16:00

Pedal vai celebrar data Crédito: Igor Santos/Secom PMS

O Movimento Salvador Vai de Bike e a Associação Parceiros da Alegria vão realizar um pedal em Salvador em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista, 19 de agosto. A expectativa é de reunir centenas de ciclistas da capital baiana no evento, com concentração marcada para às 19h em Itapuã.

Com saída do Bicicletário de Itapuã, inaugurado recentemente na Orla do bairro, o passeio ciclístico vai seguir até o Centro de Convenções, de onde retorna para finalização em Itapuã. O evento contará com pontos de hidratação, segurança e apoio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A data do Dia Nacional do Ciclista foi escolhida em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, vítima do trânsito em 2006, aos 25 anos, enquanto pedalava na capital do país.

“A data, que tem atualmente um viés de celebração alusiva aos ciclistas, também é um chamado para a reflexão das atitudes tomadas por cada um de nós no trânsito. A bike é um meio de transporte altamente sustentável, viável financeiramente, saudável e merece todo respeito enquanto parte viva do trânsito”, explica o idealizador do Salvador Vai de Bike, Isaac Edington.