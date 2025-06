GUERRA DE FACÇÕES

Violência causa pânico em Lauro de Freitas: 'Tiros a noite toda'

Operação da polícia foi realizada nesta sexta-feira (6) após confronto entre facções

A Lagoa dos Patos é palco de disputa entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM), facções que brigam por terrirório e domínio do tráfico de drogas em diversos pontos da capital e do interior. A localidade é considerada estratégica por estar próxima de bairros de médio e alto padrão, como Vilas do Atlântico e Ipitanga. Uma reportagem recente do CORREIO mostrou como o CV tenta dominar a área controlada pelo outro grupo criminoso. >