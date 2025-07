CONTRATAÇÃO

Planos de saúde terão que explicar motivo para negar cobertura, define ANS

Conjunto de novas regras entrou em vigor na última terça-feira (1º)

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou um novo conjunto de regras para o relacionamento entre as operadoras e os beneficiários de planos de saúde. As novas medidas entraram em vigor na última terça-feira (1º). Dentre as principais mudanças, a ANS definiu que os planos de saúde vão precisar esclarecer, obrigatoriamente e sem a necessidade de solicitação do cliente, a motivação para negação de cobertura de procedimentos.>