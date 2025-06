ATÉ 70% DE DESCONTO

Veja onde ter desconto em consultas e exames sem ter plano de saúde

Clubes de descontos e cartões vêm crescendo como alternativa ao convênio médico

Ter um plano de saúde é, para muitos, um privilégio difícil de manter. O alto custo dos convênios médicos afasta milhares de pessoas da assistência particular, especialmente os idosos. Na Bahia, por exemplo, um idoso que busca um plano de saúde pode se deparar com mensalidades que chegam a R$ 16 mil, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esse valor elevado torna inviável o acesso para grande parte da população, que acaba recorrendo a alternativas para ter acesso à assistência médica privada. Além das clínicas populares, que oferecem consultas a preços mais baixos, vêm ganhando espaço os chamados clubes ou cartões de saúde. Esses serviços, no estado, cobram mensalidades a partir de R$ 2,50 e prometem descontos de até 70% em exames e consultas médicas em diversas especialidades. >