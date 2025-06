ECONOMIZE

Saiba como deixar o plano de saúde mais barato

Especialista dá dica para quem precisa contratar um convênio médico

Larissa Almeida

Publicado em 18 de junho de 2025 às 06:00

Planos de saúde Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na meta de todos aqueles que se preocupam com a própria saúde e com o bem-estar da família, a aquisição de um plano de saúde não é um objetivo acessível a todos. Uma prova disso é que menos de 10% dos idosos baianos têm convênio com um plano de saúde. A informação é com base em dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que aponta que as opções de assistência médica na terceira idade chega a custar R$ 16 mil na Bahia. Esse valor, contudo, pode ser barateado, segundo a corretora de saúde Sueli Puridade. >

Ela afirma que o fator principal que encarece os planos de saúde é, justamente, o envelhecimento da população. Aliado a ele, estão os avanços tecnológicos e novos tratamentos médicos. Ainda assim, garante que é possível driblar todos esses elementos na busca por um convênio equilibrado. >

“O primeiro passo é ter clareza sobre qual benefício está buscando, avaliar as necessidades individuais, comparar as opções e considerar a rede credenciada com o custo-benefício. Além disso, é importante verificar se a corretora possui uma assessoria no pós-venda, entender as condições do contrato e se atentar se as carências”, orienta. >

Entre as estratégias para diminuir os custos, está a escolha com plano ideal para cada um. Ela aponta que escolher o tipo de cobertura é essencial para evitar gastos desnecessários e garantir que as necessidades sejam bem atendidas. Os planos se dividem, basicamente, em três modalidades principais: ambulatorial, hospitalar (com ou sem obstetrícia) e a combinação entre elas. >

Para quem é idoso, por exemplo, o mais aconselhável é optar por um plano hospitalar sem obstetrícia, já que não há necessidade de serviços voltados à gravidez e parto. Essa escolha costuma tornar o plano mais barato, sem prejuízo à cobertura hospitalar e de urgência. >

Já para quem deseja apenas consultas, exames e pequenos procedimentos, um plano ambulatorial pode ser suficiente. Ele cobre consultas com especialistas, exames laboratoriais e atendimento de urgência por até 12 horas. No entanto, não cobre internações, o que pode ser um risco em casos de problemas de saúde mais graves. >

Para quem busca uma proteção mais completa, os planos com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia oferecem o pacote completo: consultas, exames, internações, cirurgias e atendimento pré-natal e parto. Essa modalidade é indicada especialmente para mulheres em idade fértil que pretendem engravidar, pois garante toda a assistência necessária antes, durante e após a gestação. >

Sueli Puridade indica sempre a busca por uma corretora, que ajuda a fazer comparação entre as operadoras de planos de saúde. “Buscando comparativo de valores e análise de tabela, é possível readequar o plano atual para um mais básico”, finaliza. >