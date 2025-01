NOVA AQUISIÇÃO

Cristiano Ronaldo compra jato personalizado avaliado em mais de R$ 300 milhões; veja

Aeronave tem suíte privativa, cozinha e comporta até 17 passageiros

De acordo com o jornal espanhol Marca, o craque português comprou um Bombardier Global Express 6500, avaliado em cerca de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 313 milhões). A aeronave é na cor preta e possui as iniciais do astro na lateral (CR7) e uma sombra de sua clássica comemoração. Para comprar o modelo, Cristiano teria vendido um outro jato que possuía desde 2015, um Gulfstream G200.