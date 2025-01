BOLA DE OURO

‘Foram os mesmos que votaram na vitória dele e ele concordaria’, alfineta Rodri sobre discurso de Cristiano

O volante espanhol rebateu a fala do português sobre Vini Jr merecer mais a Bola de Ouro

Uma das mais polêmicas da história do futebol, a Bola de Ouro de Rodri segue dando o que falar. Dessa vez, foi o próprio volante espanhol que foi a público falar sobre os comentários feitos por Cristiano Ronaldo na premiação do Globe Soccer Awards, em Dubai.

Na ocasião, Cristiano afirmou que a entrega do prêmio a Rodri pela France Football em associação com a Uefa foi injusta, e que Vinicius Júnior, segundo colocado na Bola de Ouro e vencedor no Globe Soccer, era quem realmente merecia. Incomodado, o jogador do Manchester City se pronunciou pelo jornal As.