BRASILEIRO TIETADO

'Foi injusto', dispara Cristiano Ronaldo sobre resultado da Bola de Ouro

Durante a premiação do Global Soccer Awards, o atacante português disse que Vinícius Jr. merecia ganhar o prêmio

O ex-melhor do mundo Cristiano Ronaldo disse que Vinícius Júnior merecia ter ganhado a Bola de Ouro, premiação dada pela revista francesa France Football, ao invés do volante espanhol Rodri. O atacante português definiu o resultado como injusto. A afirmação foi dita durante o prêmio do Global Soccer Awards, em Dubai, onde o brasileiro venceu como melhor jogador do mundo.

Em outubro, o brasileiro ficou em segundo lugar na decisão que premiou Rodri, do Manchester City. Já na semana passada, Vini Jr. ganhou o prêmio Fifa The Best, à frente do volante espanhol. O atual camisa sete do Real Madrid agradeceu Cristiano Ronaldo pelo apoio durante a premiação desta sexta-feira (27).