SUPER MUNDIAL FIFA

‘Quero ter esse desafio mental’, afirma Rodri sobre jogar o Mundial de Clubes

O volante está se recuperando de uma lesão no LCA direito desde setembro

Rodri, o vencedor da Bola de Ouro de 2024, afirmou ter vontade de jogar o Mundial de Clubes 2025. O jogador é uma dúvida para o Manchester City devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, da qual ainda está se recuperando.

Para o Mundial, o City poderá levar 35 jogadores, relacionando 26 para cada partida. Ainda não se sabe se ele estará bem o suficiente para jogar na época do campeonato, mas mesmo que não esteja apto no início, a grande quantidade de jogadores a serem relacionados facilita a inclusão do meio-campista no elenco, para que entre em ação posteriormente.