COM POLÊMICA

Volante espanhol Rodri desbanca Vini Jr. e vence prêmio Bola de Ouro

Jogador do Manchester City foi anunciado em cerimônia nesta segunda-feira (28)

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 19:12

Rodri celebra prêmio Bola de Ouro na temporada 2023/2024 Crédito: Reprodução

O volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi confirmado como vencedor do prêmio Bola de Ouro, troféu concedido em parceria entre a revista France Football e a UEFA. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (28), em Paris. O jogador superou o brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, para alcançar o feito.

A escolha de Rodri para a Bola de Ouro era esperada desde o início da manhã, quando a imprensa europeia divulgou que o Real Madrid havia proibido a ida de Vini Jr. ao evento. O clube espanhol ficou irritado ao saber que o atacante não havia conquistado o prêmio. Vini foi um dos destaques do futebol europeu na última temporada, sendo protagonista nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

Além de Vinícius Júnior, Belligham e Carvajal, que também são atletas do Real Madrid, estavam na disputa com o espanhol. Rodri recebeu a bola de ouro das mãos do ex-jogador George Weah e comemorou a conquista.

"Que noite incrível para mim. Tenho muitas coisas a agradecer, em primeiro lugar, à "France Football", a Uefa, pela honra e a chance de estar aqui mais um ano. Agradecer a quem votou em mim, me deu essa confiança. É um dia especial para mim, para meu país. Queria agradecer a pessoa mais importante na minha vida, a Laura, minha namorada, que estamos há oito anos juntos e sem ela a trajetória não teria sido a mesma. Agradecer a minha família pelos valores que me passaram, ao meu agente. Não quero esquecer dos meus companheiros, ao staff do City. Sem vocês não teria conseguido. Estar no melhor clube do mundo torna tudo mais fácil. É uma vitória do futebol espanhol, muitos amigos me escreveram que o futebol ganhou", disse o volante.

Aos 28 anos, Rodri conquistou o primeiro prêmio da Bola de Ouro na carreira. O espanhol foi revelado pelo Villarreal e passou pelo Atlético de Madrid antes de chegar ao Manchester City, na temporada 2019/2020.

Na última temporada, o volante foi destaque do City nas campanhas do título da Premier League, da Supercopa Europeia e do Mundial de Clubes, quando bateu o Fluminense na final. Ele também foi importante na conquista da Eurocopa pela Espanha.

POLÊMICA

O Real Madrid chegou a pedir o fim da premiação. O clube espanhol foi eleito o time do ano e teve o técnico Carlo Ancelotti eleito na seleção, mas não teve ninguém para receber os prêmios no palco.

"A Bola de Ouro deixa de existir para nós", teria dito o clube espanhol ao jornal espanhol Marca. O time espanhol mandaria uma delegação de 50 pessoas para a capital francesa, para a cerimônia de entrega do prêmio. No entanto, o clube teria recebido a informação de que Vini Jr. não seria o vencedor do prêmio e decidiu organizar um boicote ao evento. Nenhum jogador do elenco compareceu ao evento.

Companheiros de Vini Jr. na Seleção Brasileira e no Real Madrid também manifestaram indignação. O francês Camavinga afirmou que o brasileiro não precisa do prêmio para provar o seu talento.