RETOMAR CONFIANÇA

Bahia recebe o Grêmio em casa para tentar espantar fantasma da eliminação

Times se enfrentam neste domingo (17), a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00

Bahia recebe o Grêmio para voltar a vencer na temporada Crédito: Divulgação/ EC Bahia

A eliminação para o Remo na Copa do Brasil escancarou o péssimo momento do Bahia na temporada. O time não vence há seis partidas e mira o retorno aos triunfos para acabar com a inconsistência e retomar a confiança da torcida tricolor. Com esse objetivo em mente, o Esquadrão mira o Grêmio neste domingo (17) com a intenção de sair da Fonte Nova com mais três pontos somados no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 16ª rodada, começa às 16h na Arena Fonte Nova.

O Bahia está na sexta posição na tabela de classificação, com 22 pontos, enquanto o Grêmio é o 17º, com 17. Antes de receber o Imortal em Salvador, Rogério Ceni destacou que o revés no meio de semana precisa ficar no passado. Para ele, o clube precisa fazer o possível para chegar na pausa da Copa da melhor forma possível e voltar melhor na segunda parte da temporada.

Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil 1 de 6

“Temos que brigar pela posição mais alta no Brasileiro. Acho que hoje jogamos melhor, tivemos as chances. Tem a parada para a Copa, vamos fazer as análises, entender o que foi a primeira parte da temporada. É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano. O que podemos é tentar chegar ao melhor lugar possível em dezembro para ir para a Libertadores pelo terceiro ano seguido”, disse o comandante tricolor.

O Bahia continua com desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, segue em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre também ainda não estão recuperados e são desfalques certos. Punido com o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Ramos Mingo cumpre suspensão e é outro que não vai a campo. Em contrapartida, o Tricolor pode contar com os reforços de Willian José e Kanu, que foram liberados pelo departamento médico.

A escalação inicial do time é uma surpresa, vide as mudanças realizadas por Rogério Ceni em Belém para tentar algo de diferente. Na linha defensiva, Marcos Victor voltou a aparecer no time titular e formou a dupla de zaga com David Duarte, assim como Iago Borduchi também começou jogando. A tendência é de que novas mudanças sejam feitas pelo treinador do Bahia.

Com nove pontos conquistados em sete jogos, o Esquadrão tem um aproveitamento de 42% jogando como mandante, o que coloca o clube como 7º pior mandante do Campeonato Brasileiro. A oportunidade de voltar a vencer pode estar no fato do adversário ter somado apenas três pontos como visitante na competição. Atualmente, o Grêmio tem a 3º pior campanha jogando fora de casa, com 12,5% de aproveitamento nessa condição.