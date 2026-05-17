Bahia recebe o Grêmio em casa para tentar espantar fantasma da eliminação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 05:00
A eliminação para o Remo na Copa do Brasil escancarou o péssimo momento do Bahia na temporada. O time não vence há seis partidas e mira o retorno aos triunfos para acabar com a inconsistência e retomar a confiança da torcida tricolor. Com esse objetivo em mente, o Esquadrão mira o Grêmio neste domingo (17) com a intenção de sair da Fonte Nova com mais três pontos somados no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 16ª rodada, começa às 16h na Arena Fonte Nova.
O Bahia está na sexta posição na tabela de classificação, com 22 pontos, enquanto o Grêmio é o 17º, com 17. Antes de receber o Imortal em Salvador, Rogério Ceni destacou que o revés no meio de semana precisa ficar no passado. Para ele, o clube precisa fazer o possível para chegar na pausa da Copa da melhor forma possível e voltar melhor na segunda parte da temporada.
Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil
“Temos que brigar pela posição mais alta no Brasileiro. Acho que hoje jogamos melhor, tivemos as chances. Tem a parada para a Copa, vamos fazer as análises, entender o que foi a primeira parte da temporada. É um prejuízo financeiro muito grande, algo que não tem como recuperar até o fim do ano. O que podemos é tentar chegar ao melhor lugar possível em dezembro para ir para a Libertadores pelo terceiro ano seguido”, disse o comandante tricolor.
O Bahia continua com desfalques importantes para o confronto. O atacante Ruan Pablo, fora desde janeiro, segue em transição física. Já o goleiro Ronaldo e o volante Caio Alexandre também ainda não estão recuperados e são desfalques certos. Punido com o terceiro cartão amarelo, o zagueiro Ramos Mingo cumpre suspensão e é outro que não vai a campo. Em contrapartida, o Tricolor pode contar com os reforços de Willian José e Kanu, que foram liberados pelo departamento médico.
A escalação inicial do time é uma surpresa, vide as mudanças realizadas por Rogério Ceni em Belém para tentar algo de diferente. Na linha defensiva, Marcos Victor voltou a aparecer no time titular e formou a dupla de zaga com David Duarte, assim como Iago Borduchi também começou jogando. A tendência é de que novas mudanças sejam feitas pelo treinador do Bahia.
Com nove pontos conquistados em sete jogos, o Esquadrão tem um aproveitamento de 42% jogando como mandante, o que coloca o clube como 7º pior mandante do Campeonato Brasileiro. A oportunidade de voltar a vencer pode estar no fato do adversário ter somado apenas três pontos como visitante na competição. Atualmente, o Grêmio tem a 3º pior campanha jogando fora de casa, com 12,5% de aproveitamento nessa condição.
Na última vez que se enfrentaram, a equipe baiana saiu com os três pontos da Fonte Nova. Iago Borduchi, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor marcaram os gols da goleada por 4x0. Em todas as competições, foram disputados 63 jogos entre as duas equipes, com 17 triunfos do Bahia, 20 empates e 26 vitórias do Grêmio. Com o Bahia como mandante, a vantagem se inverte. Em 36 confrontos, aconteceram 15 resultados positivos para a equipe baiana, nove empates e 12 derrotas.