RB Bragantino x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Pedro Carreiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:27
Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes que tentam reagir após caminhos distintos na Copa do Brasil. Enquanto o Leão chega embalado pela classificação sobre o Flamengo, o Massa Bruta tenta superar a eliminação para o Mirassol e voltar a vencer na temporada.
A partida entre Red Bull Bragantino e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).
Campanha do Vitória na Série A
O Bragantino chega pressionado após a eliminação para o Mirassol na Copa do Brasil. Depois de empatar o primeiro confronto por 1x1, a equipe paulista acabou derrotada por 2x1 fora de casa e deu adeus à competição.
No Brasileirão, o Massa Bruta também vem de tropeço. A equipe perdeu para o Santos por 2x0 na última rodada e permaneceu com 20 pontos, ocupando a 7ª colocação na tabela.
Para o confronto diante do Vitória, o técnico Vágner Mancini segue com problemas no departamento médico. Davi Gomes, Fabricio, Guzman Rodriguez e Matheus Fernandes continuam fora da equipe.
O Vitória vive momento positivo na temporada e chega motivado após eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2x1, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 no Barradão e garantiu vaga nas oitavas de final da competição nacional.
No Campeonato Brasileiro, o Leão também atravessa sequência consistente. A equipe vem de goleada por 4x1 sobre o Coritiba e empate em 2x2 com o Fluminense, resultados que deixaram o clube na 10ª posição, com 19 pontos.
O técnico Jair Ventura contará com retornos importantes para a partida. Matheuzinho, Erick e Cacá voltam a ficar à disposição após desfalcarem a equipe na Série A. Em contrapartida, Ramon e Renato Kayzer estão suspensos, enquanto Nathan Mendes e Luan Cândido não podem atuar por questões contratuais, já que pertencem ao Bragantino.
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Hurtado, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Caíque e Janderson; Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.