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Nova novela de Walcyr Carrasco aposta em galãs bissexuais e filhos de atores famosos; confira elenco

'Quem Ama Cuida' estreia na próxima segunda-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:13

Atores da nova novela das 21h  Crédito: Reprodução/Instagram

A nova novela das nove, 'Quem Ama Cuida', assinada por Walcyr Carrasco, promete uma nova geração de galãs que irão conquistar o público. Um dos nomes mais aguardados é o de Pietro Antonelli, de 20 anos. Se o sobrenome e as feições parecem familiares, não é impressão, o jovem é filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício. Com 1,83m de altura e carreira consolidada nas passarelas da São Paulo Fashion Week, Pietro faz sua estreia na TV como Felipe.

Pietro Antonelli

Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Divulgação
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Divulgação
Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais
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Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benicio por Reprodução/Redes Sociais

Desinibido, o rapaz, que já namorou a atriz Clarissa Müller, entra no folhetim como filho da personagem de Flávia Alessandra. Nos bastidores, a torcida dos internautas para que seu personagem viva um romance com o papel de João Victor Gonçalves já é grande, embora Pietro desconverse: "É só fofoca do X".

Quem também promete é Pedro Alves, de 33 anos. Vivendo o estudante de Medicina Fernando, neto do personagem de Antonio Fagundes, o ator carioca traz bagagem internacional e muita vivência, antes de se firmar na atuação, ele morou na Bélgica, onde trabalhou como faxineiro e babá.

Pedro Alves

O ator Pedro Alves por Divulgação
O ator Pedro Alves por Divulgação
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O ator Pedro Alves por Divulgação

Bissexual assumido, Pedro aborda o tema com total naturalidade e celebra o apoio que sempre teve em casa. Com passagens por 'Malhação' e 'Dona de Mim', ele chega à sua primeira novela das nove.

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Já Henrique Barreira, de 24 anos, que atuou em 'Vai na Fé' e 'Família é Tudo', encara o desafio de protagonizar cenas quentes ao lado de Mariana Ximenes, que interpreta uma mulher casada que se envolve com o próprio sobrinho do marido.

Henrique Barreira

O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram
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O ator Henrique Barreira por Reprodução/Instagram

Fechando o quarteto está João Victor Gonçalves, de 24 anos. Conhecido pelo público infantojuvenil, o ator dará vida a Maurício, um jovem que enfrentará um processo profundo de autodescoberta na trama. Sensível e com formação em balé na infância, João promete entregar uma das atuações emocionantes do folhetim. 

João Victor Gonçalves

O ator João Victor Gonçalves por Ieda Ribeiro
O ator João Victor Gonçalves por Ieda Ribeiro
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O ator João Victor Gonçalves por Ieda Ribeiro

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