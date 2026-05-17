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Público provoca Zé Felipe com nome de Virginia Fonseca após término com Vini Jr.

O sertanejo se apresentava no Paraná quando a plateia iniciou um coro com o nome de sua ex-esposa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:29

Zé Felipe e Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Durante uma apresentação na madrugada deste domingo (17), em Palotina, no Paraná, quem acabou ficando em uma saia justa foi o cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, após o término dela com o jogador Vini Jr..

Tudo corria bem até o cantor interpretar a música "Só Tem Eu", um dos grandes sucessos de sua carreira e que foi lançada na época em que ele e Virginia ainda formavam um casal. Assim que a música terminou, parte da plateia gritou em uníssono o nome da empresária.

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Rumores de crise entre Vini Jr. e Virginia tomam conta da web por Reprodução
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Story de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia, Lidia Souza e Duda Freire por Reprodução
Post de Virginia Fonseca após Vini Jr. deletar imagem do casal por Reprodução/Instagram
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O cantor de 28 anos não quis prolongar o assunto, interrompeu o momento e disparou no microfone: "Pode parar!".

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe foram casados por anos e têm três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde a separação dos dois em 2025, alguns fãs ainda sonham com uma reconciliação.

O próprio Zé Felipe acabou alimentando os boatos no sábado (16). Ao postar o print de uma chamada de vídeo com as filhas, os internautas mais atentos notaram o pedaço de um boné azul no canto da tela, exatamente o mesmo acessório que Virginia havia usado horas antes em suas redes sociais.

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Tags:

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca Vini jr.

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