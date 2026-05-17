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Luan Santana diz que só precisa da esposa e da filha para ser feliz e admite que atingiu maturidade na carreira

Cantor abriu o coração antes de show no Rio e contou como divide rotina entre trabalho e família

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:00

Luan Santana decidiu não expor rosto da filha
Luan Santana decidiu não expor rosto da filha Crédito: Reprodução/Instagram

Luan Santana falou sobre amadurecimento, rotina longe dos holofotes e relação com a família antes de subir ao palco para um show na Barra da Tijuca, neste sábado (16).

Durante conversa com a imprensa, o cantor afirmou que vive hoje uma fase mais equilibrada da carreira. “Sinto que as coisas são muito mais sólidas e concretas. Consigo organizar melhor minha cabeça, minha agenda. Consigo dividir meu tempo pra trabalhar e poder ter lazer com a minha família. Atingi a maioridade da minha carreira”, declarou.

Luan Santana, esposa e filha

Luan Santana, esposa e filhos em Portugal por Reprodução / Instagram
Luan Santana em Portugal por Reprodução / Instagram
Luan Santana, esposa e filha por Reprodução
Jade e Luan Santana evitam expor filha na web por Reprodução/Instagram
Jade e Luan Santana evitam expor filha na web por Reprodução/Instagram
Serena, filha de Luan Santana e Jade Magalhães por Reprodução/Instagram
Jade Magalhães e Luan Santana por Reprodução
Luan Santana decidiu não expor rosto da filha por Reprodução/Instagram
Luan Santana e Jade por Reprodução/Instagram
Jade Magalhães e Luan Santana por Reprodução/Redes Sociais
Luan Santana curte viagem com Jade Magalhães e a filha, Serena, em Portugal por Reprodução
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Luan Santana, esposa e filhos em Portugal por Reprodução / Instagram

O artista também contou que leva uma vida simples fora dos palcos e que prefere programas tranquilos ao lado da esposa e da filha. “Sou muito caseiro. Pra mim, estar com a minha filha e minha mulher carrega uma energia do jeito que eu preciso”, afirmou.

Luan revelou ainda que costuma passar boa parte do tempo em uma chácara próxima de São Paulo. “Eu sou um cara que fico muito em casa, no máximo vou pra chácara e volto, dou uns rolês de jet”, disse.

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No fim da conversa, o cantor resumiu o estilo de vida que leva atualmente. “Minha vida é de muito sossego. Gosto muito de compor, de reunir os amigos, fazer churrasco pra compor e escrever histórias. É uma vida muito simples que eu levo, sou um cara muito tranquilo e preciso de pouco pra ser feliz”, encerrou.

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