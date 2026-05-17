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O pior já ficou para trás: O abraço dos astros que traz cura e perdão neste domingo (17 de maio)

Dia pede acolhimento e cura, ideal para recarregar as energias e encontrar soluções para dilemas internos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 02:02

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana intensa e um sábado de grandes decisões, o domingo se apresenta como um verdadeiro abraço dos astros. A energia de hoje foca no alívio emocional e naquelas respostas que só o silêncio consegue trazer. Se você passou os últimos dias correndo contra o tempo, o Universo agora te convida a sentar, respirar e perceber que o pior já ficou para trás.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

A harmonia entre o Sol e Júpiter ainda reverbera, trazendo uma sensação de que tudo está sob controle. Para quem busca respostas sobre questões familiares ou de moradia, este domingo será iluminado. O clima é de cura e perdão, permitindo que você resolva mágoas sem precisar de grandes discussões. A paz que você tanto buscou fora, começa a brotar dentro de você hoje.

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Muitas vezes, a resposta que a gente precisa não é uma solução técnica, mas uma mudança de perspectiva. Hoje, ao se permitir um tempo de descanso e lazer genuíno, você terá insights poderosos sobre como lidar com a semana que vem. É um dia de "pé no chão" e coração leve, valorizando as tradições e o conforto de quem te ama de verdade.

Aproveite este 17 de maio para nutrir sua existência com o que te faz bem. Uma comida saborosa, um filme que te inspire ou uma conversa profunda com alguém querido serão os seus melhores remédios. O alívio enviado pelo Universo hoje é o combustível que você precisa para manter a estabilidade conquistada nos últimos dias.

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