ASTROLOGIA

O pior já ficou para trás: O abraço dos astros que traz cura e perdão neste domingo (17 de maio)

Dia pede acolhimento e cura, ideal para recarregar as energias e encontrar soluções para dilemas internos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 02:02

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de uma semana intensa e um sábado de grandes decisões, o domingo se apresenta como um verdadeiro abraço dos astros. A energia de hoje foca no alívio emocional e naquelas respostas que só o silêncio consegue trazer. Se você passou os últimos dias correndo contra o tempo, o Universo agora te convida a sentar, respirar e perceber que o pior já ficou para trás.



O cachorro que representa cada signo 1 de 13

A harmonia entre o Sol e Júpiter ainda reverbera, trazendo uma sensação de que tudo está sob controle. Para quem busca respostas sobre questões familiares ou de moradia, este domingo será iluminado. O clima é de cura e perdão, permitindo que você resolva mágoas sem precisar de grandes discussões. A paz que você tanto buscou fora, começa a brotar dentro de você hoje.

Muitas vezes, a resposta que a gente precisa não é uma solução técnica, mas uma mudança de perspectiva. Hoje, ao se permitir um tempo de descanso e lazer genuíno, você terá insights poderosos sobre como lidar com a semana que vem. É um dia de "pé no chão" e coração leve, valorizando as tradições e o conforto de quem te ama de verdade.