DESABAFO

Nicolas Prattes emociona com relato de quase morte e ganha declaração de Sabrina Sato

Ator de 29 anos fez um relato em suas redes sociais após completar maratona

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:44

Nicolas Prattes Crédito: Reprodução

Neste domingo (17), logo após concluir mais uma maratona de corrida, o ator Nicolas Prattes usou as redes sociais para compartilhar um desabafo que pegou muita gente de surpresa.

O namorado de Sabrina Sato começou sua reflexão disparando: "Nem era para eu estar aqui". Revelando que seu nascimento foi cercado por uma complicação grave.

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a filha, Zoe 1 de 12

Segundo o relato do ator, ele veio ao mundo com duas voltas do cordão umbilical amarradas no pescoço, o que o deixou completamente "roxinho" devido à falta de oxigênio.

"Sorte que tive a intuição da minha mãe, que decidiu ir para o hospital depois de um almoço de domingo, pois cismou que eu deveria nascer", relembrou Nicolas. Ele destacou o medo de pensar no que teria acontecido caso ela tivesse decidido esperar mais algumas horas.

Nicolas usou o espaço para deixar uma mensagem motivacional aos seguidores, afirmando que o episódio o fez prometer a si mesmo que vai "aproveitar a vida com tudo o que tem direito".