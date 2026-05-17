Nicolas Prattes emociona com relato de quase morte e ganha declaração de Sabrina Sato

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 14:44
Neste domingo (17), logo após concluir mais uma maratona de corrida, o ator Nicolas Prattes usou as redes sociais para compartilhar um desabafo que pegou muita gente de surpresa.
O namorado de Sabrina Sato começou sua reflexão disparando: "Nem era para eu estar aqui". Revelando que seu nascimento foi cercado por uma complicação grave.
Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a filha, Zoe
Segundo o relato do ator, ele veio ao mundo com duas voltas do cordão umbilical amarradas no pescoço, o que o deixou completamente "roxinho" devido à falta de oxigênio.
"Sorte que tive a intuição da minha mãe, que decidiu ir para o hospital depois de um almoço de domingo, pois cismou que eu deveria nascer", relembrou Nicolas. Ele destacou o medo de pensar no que teria acontecido caso ela tivesse decidido esperar mais algumas horas.
Nicolas usou o espaço para deixar uma mensagem motivacional aos seguidores, afirmando que o episódio o fez prometer a si mesmo que vai "aproveitar a vida com tudo o que tem direito".
Nos comentários, Sabrina Sato fez questão de deixar uma declaração apaixonada. "Amo você ser esse senhor de 73 anos em um corpo atlético de agora 29, cheio de manias", escreveu a apresentadora.