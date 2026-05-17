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Aquele adeus ao óleo de cozinha e à pipoqueira: como fazer pipoca sem usar óleo e sem queimar o milho

Passo a passo simples, utilizando recipientes adequados é capaz de fazer um aperitivo com baixas calorias

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:15

Preparo não utiliza uma gota de gordura ou um equipamentos especializados
Preparo não utiliza uma gota de gordura ou um equipamentos especializados Crédito: Magnific

Se você está querendo fugir do óleo enquanto faz a pipoca, e sem pipoqueira, talvez você já tenha tentado fazê-la no micro-ondas e tenha dado errado. Porém, saiba que fazer pipoca assim é mais fácil do que parece.

O preparo mais simples usa milho de pipoca e micro-ondas. Em vez de colocar óleo, o calor age direto sobre os grãos. Para reduzir riscos, o ideal é usar recipientes próprios para micro-ondas com boas saídas para ventilação.

Passo-a-passo pipoca sem óleo no micro-ondas

Coloque os grãos dentro do saco, sem adicionar óleo, manteiga ou água por Jonathan Borba / Pexels
Use um saco de papel limpo, sem plástico, grampos ou partes metálicas por Lisa from Pexels / Pexels
Separe milho de pipoca, um saco de papel e sal, se quiser finalizar depois por Jonathan Borba / Pexels
Dobre bem a ponta do saco para fechar, sem apertar demais, deixando espaço para a pipoca estourar por James Collington / Pexels
Coloque o saco no micro-ondas e aqueça por cerca de 5 minutos, acompanhando o tempo do aparelho por Max Vakhtbovych / Pexels
Interrompa o preparo quando o intervalo entre os estouros ficar maior, para evitar que a pipoca queime por Valeriia Harbuz / Pexels
Abra o saco com cuidado, transfira a pipoca para uma tigela e finalize com sal ou temperos secos por Tara Winstead / Pexels
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Coloque os grãos dentro do saco, sem adicionar óleo, manteiga ou água por Jonathan Borba / Pexels

O que muda na saúde

A pipoca simples é um grão integral. Quando preparada sem óleo, ela possui poucas calorias e quase nada de gordura, sendo uma excelente opção saudável como aperitivo na dieta.

As versões industrializadas para micro-ondas ou aquelas preparadas no óleo/manteiga aumentam demais as calorias do preparo
As versões industrializadas para micro-ondas ou aquelas preparadas no óleo/manteiga aumentam demais as calorias do preparo Crédito: Александр Трубицын / Pexels

Como a pipoca estoura

A pipoca só existe porque o milho guarda uma pequena quantidade de água dentro do grão. Ao ser aquecido, esse líquido vira vapor, aumenta a pressão interna e faz a casca explodir.

Conforme a casca se rompe, o amido cozido no interior vaza e endurece na forma da pipoca que conhecemos tão bem
Conforme a casca se rompe, o amido cozido no interior vaza e endurece na forma da pipoca que conhecemos tão bem Crédito: Srattha Nualsate / Pexels

Por isso, nem todo milho comum consegue virar pipoca. O milho de pipoca tem casca mais resistente e estrutura própria para segurar a pressão até o momento do estouro.

Quando o grão está velho ou seco demais, sobra mais piruá. Piruás são os grãos de pipoca que não estouram
Quando o grão está velho ou seco demais, sobra mais piruá. Piruás são os grãos de pipoca que não estouram Crédito: Jonathan Borba / Pexels

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