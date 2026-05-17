RECEITAS

Aquele adeus ao óleo de cozinha e à pipoqueira: como fazer pipoca sem usar óleo e sem queimar o milho

Passo a passo simples, utilizando recipientes adequados é capaz de fazer um aperitivo com baixas calorias



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:15

Preparo não utiliza uma gota de gordura ou um equipamentos especializados Crédito: Magnific

Se você está querendo fugir do óleo enquanto faz a pipoca, e sem pipoqueira, talvez você já tenha tentado fazê-la no micro-ondas e tenha dado errado. Porém, saiba que fazer pipoca assim é mais fácil do que parece.

O preparo mais simples usa milho de pipoca e micro-ondas. Em vez de colocar óleo, o calor age direto sobre os grãos. Para reduzir riscos, o ideal é usar recipientes próprios para micro-ondas com boas saídas para ventilação.

Passo-a-passo pipoca sem óleo no micro-ondas 1 de 7

O que muda na saúde

A pipoca simples é um grão integral. Quando preparada sem óleo, ela possui poucas calorias e quase nada de gordura, sendo uma excelente opção saudável como aperitivo na dieta.

As versões industrializadas para micro-ondas ou aquelas preparadas no óleo/manteiga aumentam demais as calorias do preparo Crédito: Александр Трубицын / Pexels

Como a pipoca estoura

A pipoca só existe porque o milho guarda uma pequena quantidade de água dentro do grão. Ao ser aquecido, esse líquido vira vapor, aumenta a pressão interna e faz a casca explodir.

Conforme a casca se rompe, o amido cozido no interior vaza e endurece na forma da pipoca que conhecemos tão bem Crédito: Srattha Nualsate / Pexels

Por isso, nem todo milho comum consegue virar pipoca. O milho de pipoca tem casca mais resistente e estrutura própria para segurar a pressão até o momento do estouro.