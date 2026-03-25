ROMANCE

Nicolas Prattes revela que era ‘alucinado’ por Sabrina Sato na infância

Ator relembrou uma história durante participação no programa “Que História É Essa, Porchat”

K Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 20:55

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram que estavam juntos no Carnaval de 2024 Crédito: Reprodução/ Instagram

Nicolas Prattes abriu o jogo sobre uma admiração antiga por Sabrina Sato na estreia da nova temporada de “Que História É Essa, Porchat”, exibida na última terça-feira (24). No primeiro episódio da nova edição, o apresentador Fábio Porchat recebeu, além do ator, as convidadas Giovanna Ewbank e Gabriela Lohan.

Nicolas relatou que, durante uma viagem a Foz do Iguaçu para comemorar o aniversário de namoro, recordou da época em que assistia à atual esposa no programa “Pânico na TV”.

“Foz do Iguaçu era meu sonho de infância, desde 2006 e 2007, quando descobri. Estava na escola, em uma aula de Geografia, e vi a foto. Corta para eu indo, em 2025, comemorar o aniversário de namoro com a Sabrina. A gente estava em um hotel de frente para as Cataratas. Quando o carro parou na frente das Cataratas, abaixei o vidro e meu olho encheu de lágrimas”, iniciou o ator, emocionado ao realizar o desejo antigo.

“Olhei para trás e vi a Sabrina me filmando. Lembrei dessa aula de Geografia, quando descobri as Cataratas. A gente falava muito do programa ‘Pânico’, do qual a Sabrina fazia parte, e eu era alucinado por ela… Falei: ‘Cara, estou casado com Sabrina Sato e em Foz do Iguaçu com ela. Muita emoção’”, relembrou.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento em fevereiro de 2024, durante o Carnaval. Um ano depois, em 10 de janeiro de 2025, oficializaram a união com um casamento intimista na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.