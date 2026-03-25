Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Davi Brito afronta Kleber Bambam ao levar caixão para evento pré-luta de boxe entre campeões do reality

Davi Brito, vencedor do BBB 24, e Kleber Bambam, campeão da primeira edição, se enfrentarão no dia 30 de maio

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de março de 2026 às 20:32

Davi Brito provoca Kleber Bambam em evento pré-luta ao levar caixão com foto do ex-brother
Davi Brito provoca Kleber Bambam em evento pré-luta ao levar caixão com foto do ex-brother Crédito: Reprodução

Dois campeões do “Big Brother Brasil” ficarão frente a frente em uma luta de boxe no dia 30 de maio. Davi Brito e Kleber Bambam têm trocado farpas para medir forças no ringue. Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (24), Davi surpreendeu o público e o adversário ao levar um caixão com a foto de Bambam para o evento.

Em coletivas pré-luta, é comum a ocorrência de provocações e ironias. Enquanto o baiano exibiu o caixão, o campeão do BBB 1 rebateu insinuando que Davi era infantil ao levar uma mamadeira e uma chupeta ao local.

Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea

Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Luiz Dórea e Davi Brito entre os campeões olímpicos Hebert Conceição e Robson Conceição por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Davi Brito sofre com início de treino de boxe por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram
1 de 9
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea por Reprodução/Instagram

As hostilidades seguiram verbalmente. Kleber afirmou que o rival perderia o combate e sairia do ringue de ambulância, utilizando um balão de oxigênio para ilustrar a provocação.

"Ele tentou ser lutador, não deu. Tentou ser advogado, não deu, agora tá vendendo ovo. Meu irmão, vai apanhar, sair apagado, tá dado o recado", disparou Bambam.

"O que esse cara faz é mais um marketing, desrespeitando a nobre arte do boxe", rebateu Brito.

Esta não é a primeira competição de Davi Brito no esporte. Em novembro de 2025, ele enfrentou Sacha Bali, vencedor de “A Fazenda 16”, mas acabou derrotado no embate.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Ex de Pedro Espíndola revela que ex-BBB não mantém contato com a filha

BBB 26: Ex de Pedro Espíndola revela que ex-BBB não mantém contato com a filha

Imagem - Cacau Protásio relata cegueira temporária após uso de pomada capilar

Cacau Protásio relata cegueira temporária após uso de pomada capilar

Imagem - Danielle Winits presta homenagem a Gerson Brenner, seu par romântico em Corpo Dourado: 'Felizes para sempre'

Danielle Winits presta homenagem a Gerson Brenner, seu par romântico em Corpo Dourado: 'Felizes para sempre'

Tags:

Davi Brito

Mais recentes

Imagem - Silvia Abravanel entra na política e se filia a partido para disputar vaga de deputada federal

Silvia Abravanel entra na política e se filia a partido para disputar vaga de deputada federal
Imagem - João Lucas choca ao revelar tentativa de sexo com Sasha em avião: 'Não deu certo'

João Lucas choca ao revelar tentativa de sexo com Sasha em avião: 'Não deu certo'
Imagem - Após eliminação, mãe de Jonas detona BBB e aponta ‘máfia digital’

Após eliminação, mãe de Jonas detona BBB e aponta ‘máfia digital’

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
01

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção
02

A vida começa a entrar nos trilhos para 3 signos após o dia de hoje (25 de março), com mudanças reais em decisões, rotina e direção

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
03

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas
04

Inmet emite alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 80 cidades baianas