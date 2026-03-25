Davi Brito afronta Kleber Bambam ao levar caixão para evento pré-luta de boxe entre campeões do reality

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de março de 2026 às 20:32
Dois campeões do “Big Brother Brasil” ficarão frente a frente em uma luta de boxe no dia 30 de maio. Davi Brito e Kleber Bambam têm trocado farpas para medir forças no ringue. Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (24), Davi surpreendeu o público e o adversário ao levar um caixão com a foto de Bambam para o evento.
Em coletivas pré-luta, é comum a ocorrência de provocações e ironias. Enquanto o baiano exibiu o caixão, o campeão do BBB 1 rebateu insinuando que Davi era infantil ao levar uma mamadeira e uma chupeta ao local.
Davi Brito está treinando com o renomado Luiz Dórea
As hostilidades seguiram verbalmente. Kleber afirmou que o rival perderia o combate e sairia do ringue de ambulância, utilizando um balão de oxigênio para ilustrar a provocação.
"Ele tentou ser lutador, não deu. Tentou ser advogado, não deu, agora tá vendendo ovo. Meu irmão, vai apanhar, sair apagado, tá dado o recado", disparou Bambam.
"O que esse cara faz é mais um marketing, desrespeitando a nobre arte do boxe", rebateu Brito.
Esta não é a primeira competição de Davi Brito no esporte. Em novembro de 2025, ele enfrentou Sacha Bali, vencedor de “A Fazenda 16”, mas acabou derrotado no embate.