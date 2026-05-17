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'Te amo infinito': Humberto Martins faz homenagem e revela talentos ocultos do filho

O ator usou as redes sociais neste domingo (17) para celebrar o aniversário de Humberto Duarte

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 18:55

Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins Crédito: Reprodução/Instagram

Neste domingo (17), o verdadeiro destaque nas redes sociais  do ator Humberto Martins foi o seu filho, Humberto Duarte, que ganhou uma homenagem de aniversário.

O ator compartilhou com seus seguidores um vídeo reunindo um compilado de momentos marcantes, registros de amizades e celebrações ao lado do filho. Mas o que realmente chamou a atenção do público, além da semelhança entre os dois, foi o texto pra lá de coruja.

Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins

Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram
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Humberto Duarte é filho do ator Humberto Martins por Reprodução/Instagram

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Humberto Duarte recebeu uma enxurrada de elogios do pai, que fez questão de listar a versatilidade profissional do jovem. Segundo o próprio ator, o aniversariante é um verdadeiro combo de talento.

"Músico, ator, autor, vocalista, editor, produtor... Nossa, ufa, muita coisa junto!", disse. Humberto Martins encerrou o desabafo desejando saúde, prosperidade e disparando um apaixonado "Te amo infinito".

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Tags:

Humberto Duarte Humberto Martins

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