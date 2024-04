SE RETOU

Humberto Martins reclama de desorganização em novelas: 'Pedi para sair'

Segundo ele, em conversa ao podcast Aloha, no YouTube, a produção de algumas novelas não foram organizadas e havia várias falhas, causando um desconforto ao gravar.

O veterano ainda revelou que muitos atores e pessoas da produção não respeitavam os horários, com alguns, inclusive, tendo privilégios concedidos em off. Com isso, o artista ficou chateado em várias produções.