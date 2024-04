CONTRATO ENCERRADO

Christiane Torloni anuncia saída da Globo após quase 50 anos

Christiane usou um vídeo de sua participação no The Masked Singer Brasil no domingo, 31, para se despedir da empresa. Na ocasião, ela havia sido "desmascarada" como a personagem virtual Pipoca no reality musical.