DESCANSAR

Após quase 20 anos, Milton Leite pede para sair da Globo

Ele, que foi contratado em 2005 para reforçar a equipe da Copa do Mundo da Alemanha, procurou a direção da emissora para negociar sua saída aos poucos e focar no descanso.

Em conversa com a colunista Mônica Bergamo, Milton contou que a saída já estava em curso desde um bate-papo com a esposa dele. Com isso, a conversa com a Globo foi acontecendo gradativamente.