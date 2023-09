Após demissão da Globo, Cléber Machado é o novo narrador do SBT

Crédito: Divulgação

Cléber Machado está de casa nova. O narrador foi contrato pelo SBT e integrará a equipe de narradores e apresentadores do canal de Silvio Santos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela emissora. Não foi revelada data de estreia e se haverá revezamento do locutor ex-Globo com os novos colegas, Téo José e Luiz Alano.



“Superfeliz de trabalhar em uma rede que a gente viu nascer. Quando eu era moleque comecei a assistir e ver a programação. Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim, é um prazer e uma honra ser convidado para participar dessa equipe que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, companheiro de muito tempo, e outros grandes profissionais. Espero que eu some e que, juntos, a gente faça um trabalho bem bacana e bonito”, afirmou Cléber.

Desde que deixou a Globo em março, Cléber narrou as finais do Campeonato Paulista na Record TV e jogos da Copa do Brasil no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

O SBT voltou a investir no esporte durante a pandemia, comprando direitos de transmissão de competições da Conmebol e da Uefa. A emissora exibiu Copa América e Libertadores nos últimos anos.