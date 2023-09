Após 27 anos de emissora, Clayton Conservani é demitido da Globo

O repórter Clayton Conservani foi demitido pela TV Globo. Em publicação no Instagram nesta quinta (31), o jornalista que tinha 27 anos de casa se despediu do antigo emprego.



"Durante os 27 anos no grupo Globo conheci todos os continentes. Cruzei desertos em ultramaratonas, mergulhei em cavernas, escalei algumas das maiores montanhas do mundo, sobrevivi a um terremoto no Nepal, me arrisquei um bocado para fazer o que eu amo. É uma nova fase onde posso dizer sim para novas oportunidades, realizar sonhos e ter liberdade para escolher", escreveu Clayton em seu Instagram.