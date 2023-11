Humberto Martins diz que teve síndrome do pânico por assédio de fãs em sua 'fase de galã'

O ator Humberto Martins participou do Caldeirão Com Mion deste sábado, 25, no quadro TV Teca. Questionado por Marcos Mion sobre a época em que era ‘galã’, revelou que chegou a ter síndrome do Pânico por conta do assédio do público em décadas passadas.



"[Você] teve a fase de galã descamisado. Nessa fase as fãs confundiam muito o ator, Humberto, com o personagem? Chegou a passar algum perrengue nessa época?", perguntou Mion.



"Passava bastante. Cheguei a ter síndrome de pânico, de tanta gente que.... Existiam os trabalhos que a gente ia fazer presença no interior de São Paulo, era uma loucura, um frenesi", respondeu Humberto Martins.