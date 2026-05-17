Saiba quando estreia o 4 episódio da 4ª temporada de 'Origem' no Globoplay

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:24
A 4ª temporada de 'Origem (From)' continua avançando em sua trama de suspense e horror no Globoplay. O próximo capítulo da produção criada por John Griffin, o quarto desta fase, promete focar na mitologia das criaturas que cercam a cidade amaldiçoada e aumentar a tensão psicológica entre os personagens principais.
Série 'Origem'
O quarto episódio estreia no catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 21 de maio. A plataforma de streaming da Globo mantém o modelo de exibição semanal adotado desde o início da temporada.
Embora não tenha sido divulgado um horário fixo padrão, o lançamento deve seguir o cronograma das semanas anteriores, o conteúdo costuma entrar na plataforma entre a meia-noite e as 4h da madrugada (horário de Brasília) na quinta-feira.
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O episódio, batizado originalmente de “Of Myths and Monsters”, deve trazer revelações sobre a origem e o comportamento dos monstros que assombram o local.
Na narrativa, Boyd (Harold Perrineau) enfrentará dificuldades para conter a paranoia e o desgaste emocional dos sobreviventes, enquanto novos comportamentos atípicos começam a ameaçar a estabilidade interna da comunidade. Além disso, Julie Matthews (Hannah Cheramy) ganhará destaque ao dar sinais de que possui uma ligação direta com os enigmas da cidade.