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Saiba quando estreia o 4 episódio da 4ª temporada de 'Origem' no Globoplay

Novo capítulo da série de terror promete aprofundar o mistério das criaturas sobrenaturais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:24

Série 'Origem' Crédito: Divulgação

A 4ª temporada de 'Origem (From)' continua avançando em sua trama de suspense e horror no Globoplay. O próximo capítulo da produção criada por John Griffin, o quarto desta fase, promete focar na mitologia das criaturas que cercam a cidade amaldiçoada e aumentar a tensão psicológica entre os personagens principais.

Série 'Origem'

Série 'Origem' por Divulgação
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Série 'Origem' por Divulgação

  • Quando estreia o episódio 4 de Origem?

O quarto episódio estreia no catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 21 de maio. A plataforma de streaming da Globo mantém o modelo de exibição semanal adotado desde o início da temporada.

Embora não tenha sido divulgado um horário fixo padrão, o lançamento deve seguir o cronograma das semanas anteriores, o conteúdo costuma entrar na plataforma entre a meia-noite e as 4h da madrugada (horário de Brasília) na quinta-feira.

10 séries curtas para maratonar no fim de semana

The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
The White Lotus (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/HBO Max
Ginny & Georgia (2021) – Drama – 3 temporadas por Reprodução/Netflix
Loki (2021) – Ação – 2 temporadas por Reprodução/Disney+
Todas as Mulheres do Mundo (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Globoplay
O Gambito da Rainha (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Netflix
Fleabag (2016) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Prime Video
Daisy Jones & The Six (2023) – Drama – 1 temporada por Reprodução/Prime Video
Russian Doll (2019) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix
Um Dia (2024) – Romance – 1 temporada por Reprodução/Netflix
I May Destroy You (2020) – Drama – 1 temporada por Reprodução/HBO Max
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The End of the F*ing World (2017) – Drama – 2 temporadas por Reprodução/Netflix

  • O que esperar?

O episódio, batizado originalmente de “Of Myths and Monsters”, deve trazer revelações sobre a origem e o comportamento dos monstros que assombram o local.

Na narrativa, Boyd (Harold Perrineau) enfrentará dificuldades para conter a paranoia e o desgaste emocional dos sobreviventes, enquanto novos comportamentos atípicos começam a ameaçar a estabilidade interna da comunidade. Além disso, Julie Matthews (Hannah Cheramy) ganhará destaque ao dar sinais de que possui uma ligação direta com os enigmas da cidade.

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