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Saiba quando estreia o 4 episódio da 4ª temporada de 'Origem' no Globoplay

Novo capítulo da série de terror promete aprofundar o mistério das criaturas sobrenaturais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:24

Série 'Origem' Crédito: Divulgação

A 4ª temporada de 'Origem (From)' continua avançando em sua trama de suspense e horror no Globoplay. O próximo capítulo da produção criada por John Griffin, o quarto desta fase, promete focar na mitologia das criaturas que cercam a cidade amaldiçoada e aumentar a tensão psicológica entre os personagens principais.

Série 'Origem' 1 de 7

Quando estreia o episódio 4 de Origem?

O quarto episódio estreia no catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 21 de maio. A plataforma de streaming da Globo mantém o modelo de exibição semanal adotado desde o início da temporada.

Embora não tenha sido divulgado um horário fixo padrão, o lançamento deve seguir o cronograma das semanas anteriores, o conteúdo costuma entrar na plataforma entre a meia-noite e as 4h da madrugada (horário de Brasília) na quinta-feira.

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O que esperar?

O episódio, batizado originalmente de “Of Myths and Monsters”, deve trazer revelações sobre a origem e o comportamento dos monstros que assombram o local.