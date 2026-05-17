Com convite de tarô e tema místico, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins se casam; veja fotos da decoração

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 20:00
Marcela Mc Gowan e Luiza Martins oficializaram a união neste domingo (17) em uma cerimônia que foi apenas o segundo ato de uma verdadeira maratona de celebrações em São Paulo. Juntas desde 2020, logo após a médica deixar o Big Brother Brasil, a influenciadora e a cantora sertaneja reuniram amigos íntimos e familiares no espaço Bohemian Village.
Para o momento do "sim", o casal escolheu uma estética boho-chique inspirada em um "bosque encantado". A decoração contou com uma paleta de cores em tons de lilás, roxo e rosa-claro, misturando elementos místicos e esotéricos, como referências à lua e ao tarô, inclusive, o convite do casamento foi feito no formato de cartas pela própria Marcela. A troca de alianças aconteceu sob uma tenda bordada com o nome das duas, com Marcela usando um vestido estilo cigana com os ombros à mostra.
Veja decoração do casamento de Luiza Martins e Marcela Mcgowan
A celebração começou, na verdade, na noite de sábado (16) com o pré-wedding batizado de "Disco Road". O evento misturou o brilho das discotecas dos anos 70 com o universo country, exigindo looks brancos com franjas e botas. "A gente fez uma decoração que combina esses elementos. Todo mundo veio, os convidados estão interagindo e se conhecendo", entregou Marcela sobre o aquecimento para o altar.
E se você pensa que a festa acabou no domingo, a segunda-feira (18) reserva o encerramento oficial com o "churrasco da fofoca". A ideia criativa das noivas é reunir os amigos mais chegados para comer e, claro, debater os bastidores dos dois dias anteriores.
O evento atraiu diversos nomes conhecidos, com destaque para Bianca Andrade, colega de confinamento de Marcela no reality show. Escalada como madrinha, a empresária compartilhou com os seguidores a sua dificuldade com o figurino. "Não é muito minha vibe. Não tenho essa coisa romantiquinha, geralmente gosto de preto", confessou a influenciadora, que acabou optando por um modelo rosa bebê com laços. A apresentadora Letticia Munniz também marcou presença com um vestido lilás decotado e mostrou detalhes das taças da festa, que foram pintadas à mão especialmente para a ocasião.