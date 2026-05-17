CONTO DE FADAS

Com convite de tarô e tema místico, Marcela Mc Gowan e Luiza Martins se casam; veja fotos da decoração

Juntas desde 2020, a médica ex-BBB e a cantora sertaneja tiveram uma cerimônia no estilo bosque encantado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 20:00

Decoração do casamento de Marcela Mc Gowan e Luiza Martins Crédito: Reprodução/Instagram

Marcela Mc Gowan e Luiza Martins oficializaram a união neste domingo (17) em uma cerimônia que foi apenas o segundo ato de uma verdadeira maratona de celebrações em São Paulo. Juntas desde 2020, logo após a médica deixar o Big Brother Brasil, a influenciadora e a cantora sertaneja reuniram amigos íntimos e familiares no espaço Bohemian Village.

Para o momento do "sim", o casal escolheu uma estética boho-chique inspirada em um "bosque encantado". A decoração contou com uma paleta de cores em tons de lilás, roxo e rosa-claro, misturando elementos místicos e esotéricos, como referências à lua e ao tarô, inclusive, o convite do casamento foi feito no formato de cartas pela própria Marcela. A troca de alianças aconteceu sob uma tenda bordada com o nome das duas, com Marcela usando um vestido estilo cigana com os ombros à mostra.

Veja decoração do casamento de Luiza Martins e Marcela Mcgowan 1 de 13

A celebração começou, na verdade, na noite de sábado (16) com o pré-wedding batizado de "Disco Road". O evento misturou o brilho das discotecas dos anos 70 com o universo country, exigindo looks brancos com franjas e botas. "A gente fez uma decoração que combina esses elementos. Todo mundo veio, os convidados estão interagindo e se conhecendo", entregou Marcela sobre o aquecimento para o altar.

E se você pensa que a festa acabou no domingo, a segunda-feira (18) reserva o encerramento oficial com o "churrasco da fofoca". A ideia criativa das noivas é reunir os amigos mais chegados para comer e, claro, debater os bastidores dos dois dias anteriores.