Marcela Mc Gowan e Luiza Martins tentam organizar casamento na Bahia: 'Em Caraíva'

Com a chegada e saída impossibilitando a organização do casamento, elas estão decidindo realizar a festa em São Paulo. Luiza, na conversa, contou que a lista de convidados assustou o casal.

"A gente recebe várias mensagens. Tudo que aprendi sobre representar alguma coisa para alguém foi quando comecei a me relacionar com a Marcela. Sempre me relacionei com mulheres, mas publicamente foi a primeira vez. Me sinto grata e vim entender isso comigo mesmo. Não sabia que a gente, como pessoa pública, tinha essa responsabilidade nas mãos."